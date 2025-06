PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Auseinandersetzung abseits eines Volksfestes +++ Exhibitionistische Handlungen +++ Festnahmen nach Diebstahlsversuch +++ Trickdieb bestiehlt Seniorin +++ Pedelec entwendet +++ Werkzeugdiebe unterwegs

Hofheim (ots)

1. Auseinandersetzung abseits eines Volksfestes, Kriftel, Immanuel-Kant-Straße, Sonntag, 01.06.2025, 00:30 Uhr

(ro)In der Nacht zum Sonntag kam es auf einem Parkplatz abseits eines Volksfestes in Kriftel zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Polizei wurde gegen 00:30 Uhr gemeldet, dass es auf einem Parkplatz in der Immanuel-Kant-Straße zu einer Auseinandersetzung gekommen sei. Die sofort entsandten Streifen konnten allerdings nur noch Zeugen vor Ort feststellen, alle Beteiligten hatten sich bereits entfernt. Etwa sechs bis acht Personen im Alter von etwa 20 Jahren sollen involviert gewesen sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu den beteiligten Personen geben kann, setzt sich bitte mit der Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 in Verbindung.

2. Exhibitionistische Handlung im Freibad - Zeugenaufruf, Kriftel, Parkstraße, Freitag, 30.05.2025, 16:30 Uhr

(ro)Am Freitagnachmittag kam es in einem Krifteler Freibad zu exhibitionistischen Handlungen. Nach zwei Freibadbesuchern wird nun gefahndet. Gegen 16:30 Uhr wurden zwei Besucherinnen Zeuginnen einer exhibitionistischen Handlung im Freibadbecken. Zwei dunkelblonde Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren sollen sich vor den Zeuginnen im Wasser entblößt haben. Einer wird mit orangefarbener Badehose, leichtem Bauchansatz und 1,80 bis 1,85 Meter groß beschrieben. Er hatte braune Augen und trug eine silberne Kette. Sein Begleiter soll eine schwarze Badehose getragen haben und hatte die Beine rasiert. Er trug eine goldene Kette und ein goldenes Armband.

Sollten sie in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, bitten wir Sie, Ihre Hinweise an die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Exhibitionist in Sulzbach,

Sulzbach, Im Brühl, Sonntag, 01.06.2025, 18:00 Uhr

(ro)In Sulzbach zeigte sich am Sonntag in der Nähe des Friedhofs in der Brühlstraße ein unbekannter Mann einer Frau in schamverletzender Art und Weise. Der Mann habe gegen 18:00 Uhr an seinem entblößten Geschlechtsteil manipuliert. Anschließend sei er mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung gefahren. Der Exhibitionist soll etwa 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß gewesen sein. Getragen habe er ein blaues T-Shirt sowie eine kurze dunkle Hose und einen hellen Fahrradhelm. Hinweise nimmt die Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

4. Festnahmen nach Diebstahlsversuch,

Eppstein, Hauptstraße, Sonntag, 01.06.2025, 02:55 Uhr

(ro)Am frühen Sonntagmorgen kam es in Eppstein nach einem Diebstahlsversuch aus einem Fahrzeug in der Hauptstraße zu zwei Festnahmen. Zwei junge Männer wurden gegen 00:55 Uhr von einer Zeugin dabei erwischt, wie sie sich unbefugt auf dem Grundstück in der Hauptstraße aufhielten und an den dort abgestellten Autos zu schaffen machten. Nachdem das ertappte Duo daraufhin das Grundstück verlassen hatte, konnten die eingesetzten Streifen im Rahmen der Fahndung zwei 22 und 23 Jahre alte Tatverdächtige festnehmen. Gegen die beiden Festgenommenen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

5. Trickdieb bestiehlt Seniorin,

Eschborn, Lilienthalstraße, Sonntag, 01.06.2025, 11:30 Uhr

(ro)Eine Frau ist am Sonntag in Eschborn Opfer eines Trickdiebes geworden. Der Unbekannte klingelte gegen 11:30 Uhr an der Wohnungstür einer Bewohnerin eines Mehrparteienhauses in der Lilienthalstraße. Er erschlich sich Zugang zur Wohnung, indem er vorgaukelte die Rauchwarnmelder überprüfen zu müssen. Währenddessen nahm er mehrere Schmuckstücke an sich. Mit dieser Beute flüchtete er dann in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei fahndet nun nach einem etwa 55 Jahre alten und 1,75 Meter großen, dicklichen Mann. Er war mit einer grau-blauen Jacke, blauen Jeans sowie weiß-blauen Turnschuhen bekleidet und trug ein graues Basecap. Seine Notizen schrieb er auf seinem Block von rechts nach links, ähnlich der asiatischen oder arabischen Schreibweise. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

6. Pedelec entwendet,

Hattersheim, Lindenstraße, Samstag, 31.05.2025, 19:00 Uhr bis Sonntag, 01.06.2025, 08:00 Uhr

(ro)In der Nacht auf Sonntag haben Zweiraddiebe in Hattersheim zugeschlagen. Im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 08:00 Uhr betraten die Langfinger ein Grundstück in der Lindenstraße und entwendeten zwei Pedelecs der Marke "Radon" im Wert von knapp 6.500 Euro. Diese standen zur Tatzeit mit einem Schloss versehen im Außenbereich des Wohnhauses.

Die Polizei in Hofheim nimmt Hinweise zum Diebstahl unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

7. Werkzeugdiebe unterwegs,

Kelkheim-Münster, Freitag, 30.05.2025, 13:00 Uhr bis Montag, 02.06.2025, 06:00 Uhr

(ro)In Kelkheim-Münster waren am Wochenende Werkzeugdiebe zugange. Die Täter näherten sich einem weißen Mercedes Sprinter, der zwischen Freitagmittag und Montagmorgen in der Adam-Opel-Straße geparkt war. Nachdem sie das Fahrzeug gewaltsam geöffnet hatten, stahlen sie mehrere Werkzeuge im Wert von etwa 2.000 Euro aus dem Inneren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

8. Radschrauben abmontiert,

Kelkheim, Luisenstraße, Mittwoch, 28.05.2025, 17:00 Uhr bis Freitag, 30.05.2025, 14:00 Uhr

(ro)Fehlende Radschrauben an einem Auto in Kelkheim waren am Freitag der Grund für eine Anzeige bei der Polizei. Am Abend informierte die Besitzerin eines schwarzen VW Polo die Polizei. Sie hatte beim Fahren seltsame Geräusche wahrgenommen und dann festgestellt, dass die Radschrauben eines Vorderrades fehlten. Ihren Pkw hatte sie zuvor zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr und Freitag, 14:00 Uhr in der Luisenstraße abgestellt. Hinweise auf mögliche Täter liegen bislang nicht vor. Die Polizei ermittelt nun auch wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegen.

