POL-MTK: Taxifahrer angegriffen +++ Einbruch in Feuerwehrgerätehaus +++ Alarmanlage schlägt Täter in die Flucht +++ Jugendliche nach Eierwürfen auf Häuser ermittelt +++ Sprayer festgenommen +++ Unfall

1.Taxifahrer von Fahrgästen angegriffen - Täter flüchtig, Kelkheim, Fischbacher Straße, Samstag, 31.05.2025, 02:00 Uhr

(md) In der Nacht zum Samstag wurde ein Taxifahrer in Kelkheim Opfer eines körperlichen Angriffs durch zwei Fahrgäste. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Fahrer die beiden Männer von einer Feier in Kelkheim-Münster zum Bahnhof Kelkheim-Mitte befördert. Nachdem die Fahrt ordnungsgemäß bezahlt wurde, griffen die Fahrgäste den Mann unvermittelt körperlich an und traten zudem gegen die Fahrzeugtür. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 25 Jahre alt, ca. 170-175 cm groß, bekleidet mit Hemd und Hose. Beide sollen alkoholisiert gewesen sein und möglicherweise spanisch gesprochen haben.

Hinweise zur Tat oder zu den Tätern nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 67490 entgegen.

2.Einbruch in Feuerwehrgerätehaus, Kelkheim-Mitte, Alte Schulstraße, Freitag, 30.05.2025, 18:00 Uhr bis Samstag, 31.05.2025, 08:00 Uhr

(md) Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Samstag in das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Kelkheim-Mitte ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Einbrecher über ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude und entwendeten dort mehrere Werkzeuge und technische Geräte. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06196) 20730.

3.Versuchter Einbruch in Garage - Alarmanlage schlägt Täter in die Flucht, Kelkheim-Ruppertshain, Rosenweg, Samstag, 31.05.2025, 02:30 Uhr

(md) In der Nacht zum Samstag versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus im Rosenweg einzudringen. Der Mann verschaffte sich Zutritt zum Grundstück, prüfte die Zugänge und begab sich anschließend in die Garage. Dort wurde durch eine ausgelöste Alarmanlage der Einbruch verhindert. Der Täter flüchtete daraufhin ohne Beute. Eine Überwachungskamera zeichnete den Tatverdächtigen auf. Er wird als männlich, schlank, mit dunklen, kurzen Haaren beschrieben. Zur Tatzeit trug er ein dunkles T-Shirt mit hellem Logo im Brustbereich, eine helle, weite Hose sowie dunkle Schuhe mit weißen Sohlen.

Hinweise nimmt die Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 67490 entgegen.

4.Jugendliche nach Eierwürfen auf Häuser ermittelt, Kelkheim, Feldbergstraße, Freitag, 30.05.2025, 19:45 Uhr

(md) In den vergangenen Wochen kam es in der Kelkheimer Innenstadt wiederholt zu Sachbeschädigungen durch Eierwürfe auf Wohnhäuser. Am Freitagabend konnte eine Gruppe Jugendlicher bei einer erneuten Tat in der Feldbergstraße durch Zeugen beobachtet werden. Die alarmierte Polizei traf im Nahbereich mehrere Jugendliche im Alter von 15 Jahren an. Die Personalien wurden festgestellt und die Jugendlichen im Anschluss den Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Polizeistation Kelkheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

5.Sprayer festgenommen - Sachbeschädigung an Lärmschutzwand, Flörsheim, Falkenbergstraße, Samstag, 31.05.2025, 00:55 Uhr

(md) Zwei Männer wurden in der Nacht zum Samstag beim Besprühen einer Lärmschutzwand in der Falkenbergstraße in Flörsheim von einem Zeugen beobachtet. Die alarmierte Polizei konnte die 25 und 28 Jahre alten Tatverdächtigen noch vor Ort antreffen und kontrollieren. Beide erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung.

Die zuständige Bundespolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

6.Unfall mit gestohlenem Motorrad - Fahrer unter Alkoholeinfluss, Gemarkung Flörsheim, L3028 Richtung Hochheim am Main, Freitag, 30.05.2025, 15:45 Uhr

(md) Ein gestohlenes Motorrad war am Freitagnachmittag in einen Verkehrsunfall auf der L3028 bei Flörsheim verwickelt. Ein Zeuge beobachtete, wie der Sozius stürzte und auf der Fahrbahn liegen blieb, während der Fahrer zunächst weiterfuhr. Kurze Zeit später konnte der Fahrer durch die Polizei gestellt werden. Beide Männer im Alter von 20 und 21 Jahren erlitten Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass das benutzte Motorrad zuvor entwendet worden war. Zudem besteht der Verdacht, dass der Fahrer alkoholisiert unterwegs war. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht, Diebstahls sowie Trunkenheit im Verkehr.

Zeugen werden gebeten, sich beim Regionalen Verkehrsdienst in Hofheim unter (06192) 20790 zu melden.

