POL-MTK: Geschlagen und Tasche entrissen +++ Randalierer festgenommen +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Diebstahl aus Rohbau ++ Unfallflucht

Hofheim (ots)

1. Geschlagen und Tasche entrissen,

Bad Soden, Königsteiner Straße, Donnerstag, 29.05.2025, 00:30 Uhr

(ro)In der Nacht zum Donnerstag haben mehrere Personen einen jungen Mann in Bad Soden geschlagen und ihm die Tasche entrissen. Der 22-Jährige geriet gegen 00:30 Uhr in Streit mit einer mehrköpfigen Personengruppe. Im Bereich einer Passage in der Königsteiner Straße hätten die Männer dann auf ihn eingeschlagen. Zudem habe einer ihm ein Pfefferspray vorgehalten und ein weiterer habe ihm seine Tasche entrissen. Im Anschluss sei die Gruppe in Richtung Innenstadt geflüchtet. Der alkoholisierte junge Mann blieb unverletzt. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Personengruppe nicht mehr ausfindig gemacht werden. Eine nähere Beschreibung war dem 22-Jährigen nicht möglich, alle seien dunkel gekleidet gewesen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06196) 2073-0 um Hinweise.

2. Randalierer festgenommen,

Kelkheim, Hornau, Rotlinallee, Donnerstag, 29.05.2025, 20:30 Uhr

(ro)Am Donnerstagabend nahm die Polizei in Kelkheim-Hornau einen alkoholisierten 21-jährigen Mann fest, nachdem dieser in der Rotlinallee randaliert hatte. Gegen 20:30 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein Mann, nachdem er eine Personengruppe nach dem Weg gefragt hatte, unvermittelt in Wut geraten sei und einen Zaun beschädigt habe. Hierbei habe er auch einen hinzukommenden Anwohner an der Hand verletzt. Auch nach dem Eintreffen der Streifen wollte der Aggressor sich nicht beruhigen, sodass er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen wurde.

3. Einbruch in Einfamilienhaus,

Kelkheim-Ruppertshain, Wiesenstraße, Samstag, 24.05.2025, 14:00 Uhr bis Donnerstag, 29.05.2025, 17:50 Uhr

(vF)Im Zeitraum von Samstag, 14:00 Uhr bis Donnerstag, 17:50 Uhr kam es in Kelkheim-Ruppertshain in der Wiesenstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses auf und gelangten so ins Innere. Sie durchsuchten die Räume des Anwesens und entwendeten mehrere Schmuckstücke. Die Hausbewohner waren zur Tatzeit nicht zu Hause. Die Diebe konnten mit der Beute unerkannt entkommen. Wenn Sie Hinweise geben können oder Beobachtungen im Umfeld des Einfamilienhauses im genannten Tatzeitraum gemacht haben, wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0.

4. Diebstahl aus Rohbau,

Bad Soden-Altenhain, Sodener Weg, Mittwoch, 21.05.2025, 13:00 Uhr bis Mittwoch 28.05.2025, 07:22 Uhr

(vF)Im Zeitraum vom 21.05.2025, 13:00 Uhr bis 28.05.2025, 07:22 Uhr kam es in Altenhain im Sodener Weg zu einem Diebstahl einer Baumaschine aus einem Rohbau. Unbekannte Täter verschafften sich widerrechtlich Zugang zum Gelände und entwendeten aus dem Keller einen Spachtelmischer der Marke "Graco" im Wert von rund 8.000 Euro. Für Hinweise zum Sachverhalt wenden Sie sich bitte an die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0.

5. E-Bike entwendet,

Schwalbach, Hessenstraße, Mittwoch, 28.05.2025, 16:10 Uhr bis Donnerstag, 29.05.2025, 14:50 Uhr

(ro)Fahrraddiebe waren zwischen Mittwoch und Donnerstag in Schwalbach unterwegs. Der Besitzer hatte sein bronzefarbenes E-Bike der Marke "Kreidler" um 16:10 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus in der Hessenstraße an einem Geländer gesichert abgestellt. Am nächsten Tag gegen 14:50 Uhr fehlte vom Fahrrad im Wert von über 1.500 Euro jede Spur. Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

6. Unfallflucht,

Eschborn, Landesstraße 3005 von Eschborn in Richtung Schwalbach, Einmündung zur Landesstraße 3014, Donnerstag, 29.05.2025, 19:28 Uhr

(vF)Am Donnerstagabend kam es auf der Landesstraße 3005 von Eschborn kommend in Höhe der Einmündung zur L3014 in Richtung Schwalbach zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Dort bog ein 57-jähriger Fahrer eines BMW aus Eschborn kommend nach links in Richtung Schwalbach ab und fuhr gegen die dortige Ampelanlage. Nach dem Unfall flüchtete der Fahrer mit dem stark beschädigtem BMW von der Unfallstelle. Aufgrund von Zeugenangaben traf die hinzugerufene Polizei das Fahrzeug in der Straße "Kronberger Hang" geparkt an. Die Kennzeichen waren abmontiert worden und der Fahrer nicht mehr vor Ort. Dieser konnte anhand der Personenbeschreibung von Zeugen einige Minuten später durch eine weitere Streifenbesatzung als Fußgänger entlang der L3014 festgestellt und kontrolliert werden. Die zum Unfallzeitpunkt am BMW angebrachten Kennzeichen gehörten nicht zum Fahrzeug und waren zuvor als in Verlust geraten gemeldet worden. Der BMW war zum Unfallzeitpunkt nicht zugelassen. Neben der Unfallflucht muss der 57-jährige Mann sich zudem in einem Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

