POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Detmold und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt am Meschesee in Detmold

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Kriminalbeamte suchen einen Mann, der am Montagabend, 16.09.2024, eine 17-jährige Bielefelderin, die allein unterwegs war, angesprochen und unvermittelt geschlagen hat. Die Jugendliche ging gegen 21:15 Uhr über eine Fußgängerbrücke vom Johannistal in Richtung Adenauerplatz. Dort kam ihr ein unbekannter Mann entgegen und sprach sie an. Die Bielefelderin beachtete ihn nicht ...

