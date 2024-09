Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Frauen nach Unfall gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Montag, 16.09.2024, verlor ein 20-jähriger Autofahrer die Kontrolle über seinen grauen VW Polo an der Bleichstraße, Höhe Flachsstraße. Zwei Frauen sollen sich nur durch einen Sprung zur Seite vor einer Kollision gerettet haben.

Gegen 13:30 Uhr befuhr ein 20-jähriger Bielefelder mit seinem Beifahrer die Flachsstraße in Richtung Bleichstraße. Aufgrund des Gegenverkehrs hatte er kurzzeitig in einer freien Parklücke an der Straße anhalten müssen. Beim erneuten anfahren verlor er dann die Kontrolle über sein Auto und riss einen großen Stein aus dem Erdreich. Der Gesamtschaden wurde auf rund 3000 Euro geschätzt.

Zeugen berichteten von Imponiergehabe, lauten Motorengeräuschen und einem rasanten Anfahren unmittelbar vor dem Unfall. Durch den Kontrollverlust sei der Pkw auf zwei Frauen zugerast. Diese hätten nur durch einen Sprung zur Seite eine Kollision vermeiden können. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme waren sie nicht mehr vor Ort.

In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des 20-Jährigen beschlagnahmt. Das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurde ihm untersagt.

Die zwei betroffenen Frauen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0 zu melden.

