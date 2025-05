POL-PPMZ: Mainz - Ladendiebstahl auf Klassenfahrt

Mainz (ots) - Am frühen Samstagmorgen erstattete ein 37-jähriger wohnsitzloser Mann bei der Bundespolizei am Mainzer Hauptbahnhof Anzeige, weil er ausgeraubt worden sei. Er gab an, dass er gegen 03:00 Uhr im Bereich des Rheinufers nahe der Theodor-Heuss-Brücke, mit drei ihm unbekannten Männern zusammen gegrillt habe. Im Verlauf eines Streits wurde der Mann von den Männern körperlich angegriffen und dabei auf die Schläfe, die Wange und auf den Mund geschlagen. ...

mehr