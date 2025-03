Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presse Apolda

Apolda (ots)

Am 28.03.2025 ereignete sich gegen 09:20 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich der Erfurter Straße in Apolda. Hierbei befuhr der 67jährige Fahrer eines Pkw Opel mit seinem Fahrzeug die Erfurter Straße aus Richtung Oberroßla kommend in Richtung Innenstadt. Als sich bei dem Fahrzeug plötzlich vorn rechts ein Reifen Platzer ereignete, geriet der Pkw leicht nach rechts von der Straße ab und beschädigte hierbei einen geparkten Pkw VW. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 700 Euro.

