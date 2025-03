Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Jena (ots)

Mit stark beschädigten Pkw von Unfallort geflüchtet

Am Samstag kurz vor Mitternacht ereignete sich in der Königshofener Straße in Eisenberg ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden. Ein Pkw VW Farbe dunkelblau war in Richtung Königshofen unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen geparkte Fahrzeuge stieß. Der unbekannte Fahrzeugführer flüchtete unmittelbar nach dem Zusammenstoß mit seinem Fahrzeug vom Unfallort. Aufgrund des Schadensbildes an den vor Ort geparkten Fahrzeugen, muss auch das Verursacherfahrzeug stark beschädigt sein.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen und dem beteiligten Pkw VW machen? Wem ist ein im Frotbereich stark beschädigter Pkw VW nach dem Verkehrsunfall fahrend oder auch irgendwo abgestellt aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter Tel.: 0361574356210 entgegen.

