POL-PPMZ: Auffälliges Fahrverhalten auf der B9 - Fahrzeugführer ohne gültigen Führerschein und mit Haftbefehl

Budenheim (ots) - In der Nacht vom 24. auf den 25. Mai 2025 kam es in der Budenheimer Schillerstraße zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 23:30 Uhr und 09:30 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendeten Bargeld und Schmuck. Die Täter gelangten in den rückwärtigen Bereich des Anwesens, indem sie einen Drahtzaun überstiegen und machten sich zunächst ...

mehr