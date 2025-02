Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Dahme

Unbekannte entsorgen mehrere Kubikmeter Müll nahe der Dahmer Au

Bild-Infos

Download

Lübeck (ots)

Am 31. Januar 2025 wurde die Polizei über die Ablagerung größerer Abfallmengen im Waldgebiet nahe der Dahmer Au informiert. Der aufgefundene Müll lässt auf die Entsorgung einer alten Gartenlaube schließen. Die Polizei in Grube hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 15:00 Uhr überprüften die Polizeibeamten den durch einen Gemeindevertreter gemeldeten Hinweis auf eine illegale Müllentsorgung. In einem Waldstück, nahe des Kleingartengeländes im Waldweg in Dahme, unweit der Dahmer Au, konnten sechs bis sieben Kubikmeter Altholz, Metallwände, aber auch ausrangierte Bienenstöcke vorgefunden werden.

Aufgrund der großen Menge und der Zusammensetzung der Abfälle ist davon auszugehen, dass es sich um die Überreste einer Gartenlaube handelt, die möglicherweise im Zuge des Abrisses oder einer Instandsetzung unsachgemäß entsorgt wurde. Für den Abtransport dürfte ein größerer Transporter oder aber ein Fahrzeug mit Anhänger genutzt worden sein. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Unrat bereits Anfang des Jahres 2025 dort zurückgelassen worden sein.

Die Beamten der Polizeistation Grube haben ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingleitet und die fachgerechte Entsorgung veranlasst. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Angaben zur Aufklärung des Geschehens machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 04364-7669920 oder per E-Mail an Grube.Pst@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Foto: Polizei freigegeben

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell