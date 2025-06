POL-MTK: Bagger von Baustelle gestohlen +++ Diebstahl aus PKW +++ Pferde auf der Autobahn +++ Diebstahl von Fahrrad

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Hofheim (ots)

1. Diebe auf Baustelle unterwegs,

Hochheim, Langgewanner Weg, Samstag, 31.05.2025, 10:00 Uhr bis Montag, 02.06.2025, 14:00 Uhr,

(jr)Am Wochenende wurde von einer Hochheimer Baustelle ein Bagger entwendet.

Zwischen Samstagmorgen und Montagmittag wurde ein Bagger aus dem Langgewanner Weg entwendet. Durch einen unbekannten Täter wurde das Baustellenfahrzeug vom Gelände gefahren. Hierbei verunfallte der Täter mit dem Bagger in einer Weinrebe. Der Fahrer ließ den Bagger an der Unfallstelle zurück und flüchtete in unbekannte Richtung.

Im gleichen Zeitraum wurden die Fensterscheiben von zwei Baustellenfahrzeugen auf selbigem Gelände durch einen unbekannten Täter beschädigt.

Im Anschluss wurden die Fahrzeuginnenräume durchsucht, über etwaiges Diebesgut ist nichts bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen- und/oder Hinweisgeber sich unter folgender Rufnummer zu melden: 06145 / 5476 - 0, Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

2. Diebstahl von Handtasche aus PKW,

Hofheim am Taunus, Vincenzstraße, Montag, 02.06.2025, 12:45 Uhr - 13:40 Uhr,

(jr)Am Montagmittag wurde eine Handtasche aus einem verschlossenen Fahrzeug in Hofheim entwendet. Zwischen 12:45 Uhr und 13:40 Uhr wurde die Heckscheibe eines in der Vincenzstraße geparkten grauen VW Polos auf bislang unbekannte Art und Weise eingeschlagen. Durch den unbekannten Täter wurde die im Inneren befindliche Handtasche entwendet. Der Täter entfernte sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei rät: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto liegen! Taschen, Laptops, Handys - auch nicht "nur kurz". Alles, was sichtbar ist, wird zur Einladung für Diebe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen- und/oder Hinweisgeber sich unter folgender Rufnummer zu melden: 06196 / 2073 - 0, Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

3. Pferde sorgen für Autobahnsperrung,

Hofheim am Taunus, Weilbach & Marxheim - B 519, Dienstag, 03.06.2025, 00:34 Uhr,

(jr)Von Montag auf Dienstag sorgten drei Pferde für eine Sperrung der Autobahn 66. Gegen 00:35 Uhr erhielt die Polizei eine Mitteilung über drei freilaufende Pferde auf der Bundesstraße 519, welche in Richtung Autobahn 66 unterwegs waren. Durch eine Streife konnten die Pferde auf der Autobahn in Richtung Wiesbaden festgestellt und sicher von der Fahrbahn geleitet werden. Die Tiere wurden im Anschluss wohlbehalten an ihren Eigentümer übergeben. Die Autobahn musste für die Dauer des Einsatzes in Fahrtrichtung Wiesbaden für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden.

4. Diebstahl von Fahrrad aus Kellerraum, Schwalbach am Taunus, Taunusstraße, Freitag, 23.05.2025, 19:00 Uhr bis Samstag, 31.05.2025, 20:00 Uhr,

(jr)Aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in Schwalbach am Taunus wurde ein Fahrrad entwendet.

Zwischen Freitag, dem 23.05.2025 und Samstag, dem 31.05.2025, hat sich ein bislang unbekannter Täter widerrechtlich Zugang zu einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Taunusstraße verschafft.

Dort wurde durch den Täter eine mittels Schlosses gesicherte Kellerparzelle aufgebrochen und das dort befindliche Fahrrad - Gravel-Bike der Marke Specialized in schwarz - samt Fahrradschloss entwendet.

Der Täter entfernt sich in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen- und/oder Hinweisgeber sich unter folgender Rufnummer zu melden: 06196 / 9695 - 0, Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

