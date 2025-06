PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Paketboten entpuppen sich als Räuber - Festnahme +++ Bewohnerin verscheucht Einbrecher +++ Diebe durchsuchen Pkw

Hofheim (ots)

1. Paketboten entpuppen sich als Räuber - Festnahme, Eschborn, Dörnweg, Mittwoch, 04.06.2025, 16:40 Uhr

(jr)Am Mittwochnachmittag entpuppten sich Paketboten in Eschborn als Räuber. Im Dörnweg klingelte gegen 16:40 Uhr ein vermeintlicher Paketbote an der Haustür eines Einfamilienhauses. Eine 41-Jährige Hausbewohnerin öffnete die Tür und gab zu verstehen, dass sie kein Paket erwarte. Als sie die Tür schließen wollte, trat ein zweiter Täter an die Haustür und versuchte die Frau unter Vorhalt eines Messers in das Haus zu drängen. Diese setzte sich zur Wehr, es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen allen drei Personen, bei der die 41-Jährige leicht verletzt wurde. In der Folge ließen die beiden Männer von der Frau ab und entfernten sich zu Fuß ohne Diebesgut in verschiedene Richtungen. Eine Streife konnte einen Tatverdächtigen kurz darauf festnehmen. Sein Komplize konnte nicht mehr ausfindig gemacht werden. Er wird beschrieben als ca. 190 cm groß, lange blonde Haare und Barträger, bekleidet mit einer Jacke mit der Aufschrift "DHL". Der festgenommene 38-Jährige wurde für Folgemaßnahmen zur Polizeistation Eschborn gebracht. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter folgender Rufnummer 06196 / 2073 - 0 um Hinweise.

2. Bewohnerin verscheucht Einbrecher,

Kelkheim, Münster, Mozartstraße, Donnerstag, 05.06.2025, 03:25 Uhr

(ro)Ein Einbrecher ist in der Nacht auf Donnerstag in Kelkheim-Münster von einer Bewohnerin überrascht und so verscheucht worden. Der Unbekannte versuchte in ein Wohnhaus in der Mozartstraße zu gelangen, indem er über ein Gitter zu einem geöffneten Fenster klettern wollte. Nachdem er dabei von einer Hausbewohnerin gestört worden war, floh der Mann eilig. Mehrere Streifen fahndeten nach dem Täter, er konnte jedoch nicht mehr ausfindig gemacht werden. Der Einbrecher soll mit einer dunklen Hose und dunklen Schuhen bekleidet gewesen sein. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sollten Sie verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0 mit der Polizei in Verbindung.

3. Diebe durchsuchen Pkw,

Eppstein, Ehlhalten, Am Borbig, Donnerstag, 05.06.2025, 03:20 Uhr

(ro)Am frühen Donnerstagmorgen haben Unbekannte in Eppstein-Ehlhalten ein Fahrzeug nach Wertgegenständen durchsucht. Drei Täter näherten sich einem silbernen Mercedes C200, der in der Straße "Am Borbig" geparkt war. Sie öffneten den Pkw und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. Dies wurde der Polizei um 03.20 Uhr gemeldet. Nachdem das Trio entdeckt worden war, flüchteten die drei eilig in Richtung Feldbergstraße. Die sofort entsandten Streifen konnten die Personen nicht mehr ausfindig machen. Sie werden als 18 bis 25 Jahre alt und komplett dunkel gekleidet beschrieben. Einer hatte sein Gesicht mit einem Schlauchschal verdeckt und hatte stark gekräuselte, nach allen Seiten abstehende Locken.

Die Polizei in Kelkheim ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell