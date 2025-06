PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Streit eskaliert +++ Täterfestnahmen bei Einbruchsversuch +++ Versuchter Einbruch in BMW +++ SUV zerkratzt +++ Verdächtige Person mit Taschenlampe

Hofheim (ots)

Streit eskaliert

Tatort: 65812 Bad Soden am Taunus, Am Bahnhof

Tatzeit: Freitag, 06.06.2025, gegen 23:45 Uhr

Am Bahnhof in der Bad Sodener Innenstadt kam es zu einer Körperverletzung durch einen bislang unbekannten Täter. Die Geschädigte sowie ein Zeuge hielten sich gemeinsam im Bereich des Bahnhofs auf, als eine Gruppe von vier männlichen Personen, darunter der spätere Beschuldigte, hinzutrat. Zwischen den bislang unbekannten Beteiligten kam es plötzlich zu verbalen Streitigkeiten.

Im weiteren Verlauf schlug der unbekannte Täter einem der Geschädigten mit der flachen Hand ins Gesicht, was bei diesem Schmerzen verursachte. Auch eine zweite Person wurde im Zuge des Geschehens vom Täter mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Anschließend entfernte sich der Beschuldigte gemeinsam mit seinen Begleitern vom Tatort in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

- Männlich

- ca. 1,75 m groß

- korpulente Statur

- bekleidet mit einem schwarzen Hemd

- trug eine schwarze Bauchtasche

Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg.

Die Polizeistation Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität des Beschuldigten geben können, sich unter der Rufnummer 06196 - 9695 - 0 zu melden.

Versuchter Einbruch in Gaststätte - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Tatort: 65830 Kriftel, Frankfurter Straße

Tatzeit: Samstag, 07.06.2025, gegen 03:15 Uhr

In der Samstagnacht versuchten zwei Männer im Alter von 20 und 23 Jahren, gewaltsam in eine Gaststätte einzudringen. Der Vorfall ereignete sich im Innenstadtbereich der Gemeinde Kriftel, als die beiden Tatverdächtigen versuchten, die Eingangstür des Lokals mittels Hebelwerkzeug aufzuhebeln.

Der Einbruch scheiterte jedoch, woraufhin die Männer in einem schwarzen Mercedes die Flucht ergriffen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden aus Frankfurt am Main stammenden Tatverdächtigen durch Polizeistreifen gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen und in Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden die beiden Männer von der Dienststelle entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Versuchter Einbruch in BMW

Tatort: 65812 Bad Soden am Taunus, Am Reitplatz

Tatzeit: Samstag, 07.06.2025, 03:26 Uhr

Zwei bislang unbekannte Täter versuchten ein auf der Einfahrt eines Wohnhauses abgestelltes Fahrzeug aufzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen näherten sich die beiden Unbekannten dem geparkten BMW und öffneten auf bislang unbekannte Weise die Beifahrertür, obwohl das Fahrzeug verschlossen war. Infolge der unklaren Manipulation wurde die Alarmanlage des Fahrzeugs ausgelöst. Der Fahrzeughalter wurde durch den Alarm geweckt und konnte beobachten, wie sich eine Person direkt am Fahrzeug befand, während sich eine zweite Person am Ende der Einfahrt aufhielt. Als der Geschädigte auf sich aufmerksam machte, flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Feld.

Täterbeschreibung:

- etwa 170 cm bis 180 cm groß

- schlanke Statur

- jugendliche Erscheinung

- akzentfreies Deutsch

- dunkle Oberbekleidung

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 06196 - 2073 - 0 zu melden.

Sachbeschädigung an geparktem SUV

Tatort: 65779 Kelkheim, Hallwielweg

Tatzeit: Freitag, 06.06.2025, zwischen 15:30 Uhr bis 16:20 Uhr

Im Kelkheimer Stadtteil Münster wurde ein im öffentlichen Verkehrsraum abgestellter SUV des Herstellers Hyundai durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt. Der weiße Tucson war ordnungsgemäß geparkt, als eine unbekannte Person mit einem spitzen Gegenstand die Fahrzeugkarosserie im Bereich der Fahrertür sowie der linken Fronttür zerkratzte. Der entstandene Sachschaden wird polizeilich auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor. Die Polizeistation Kelkheim hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder verdächtigen Beobachtungen machen können, sich unter der Telefonnummer 06195 - 6749 - 0 zu melden.

Diebstahl aus unverschlossenem Pkw

Tatort: 65817 Eppstein, Im Hirtengarten

Tatzeit: Sonntag, 01.06.2025, zwischen 00:00 Uhr bis 02:00 Uhr

Die Halterin eines VW Golf hatte ihr Fahrzeug unter dem Carport ihres frei zugänglichen Grundstücks abgestellt. Im genannten Tatzeitraum betrat ein bislang unbekannter Täter unerlaubt das Grundstück und öffnete die unverschlossene Beifahrertür des Fahrzeugs. Aus dem Handschuhfach entwendete der Täter Münzgeld, dass sich in einem kleinen Mäppchen befand. Das leere Mäppchen wurde später in einem Gebüsch auf dem benachbarten Grundstück aufgefunden. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, abgestellte Fahrzeuge stets ordnungsgemäß zu verschließen und keine Wertgegenstände sichtbar oder im Fahrzeug zurückzulassen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer 06196 - 6749 - 0 zu melden.

Verdächtige Person mit Taschenlampe - Polizei bittet um Aufmerksamkeit

Ereignisort: 65719 Hofheim am Taunus, Altenhainer Straße

Ereigniszeit: Samstag, 07.06.2025, gegen 03:30 Uhr

In der Samstagnacht wurde der Polizei durch einen Anwohner mitgeteilt, dass eine Person mit einer Taschenlampe vor einem Wohnhaus gesehen wurde und in das Haus hineingeleuchtet haben soll. Das Verhalten der Person wurde als verdächtig eingeschätzt und könnte auf eine Vorbereitung eines Einbruchs hindeuten.

Eine nähere Personenbeschreibung konnte der Anrufer nicht geben. Die Person flüchtete nach der Beobachtung in unbekannte Richtung. Vor Ort wurden keine Einbruchsspuren festgestellt.

Die eingesetzten Streifen führten eine Fahndung durch, die jedoch ohne Erfolg blieb. Bisher sind keine Straftaten im Zusammenhang mit dem Vorfall bekannt.

Die Polizei bittet alle Bürgerinnen und Bürger, bei verdächtigen Beobachtungen oder ungewöhnlichen Situationen umgehend den Notruf 110 zu wählen. Ihre Mithilfe und schnelle Meldung tragen entscheidend dazu bei, Straftaten zu verhindern und die Sicherheit in der Nachbarschaft zu gewährleisten.

Sollten zu dem geschilderten Vorfall ebenfalls Wahrnehmungen gemacht worden sein, nimmt die Polizeistation Hofheim am Taunus Hinweise unter der Rufnummer 06192 - 2079 - 0 entgegen.

Pressemeldung gefertigt von Mohr, PHK (KvD PD Main-Taunus)

