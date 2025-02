LPI-GTH: Berauscht

Nessetal / LK Gotha (ots) - Am Samstagabend gegen 22:00 Uhr kam ein 67jähriger Audifahrer zwischen Warza und Goldbach aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 15 000 EUR.(ri) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: 03621/781124 E-Mail: ...

