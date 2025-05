POL-HI: Schwerer Raub in der Nordstadt - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH / HEINDE (erb). Am 15.05.2025, gegen 01:45 Uhr, geriet ein Pkw der Marke Jaguar in der Itzumer Straße in 31162 Bad Salzdetfurth, Ortsteil Heinde, in den Fokus einer Streifenwagenbesatzung. Am Steuer stellten die Beamten eine 34-Jährige aus dem Süden der Bundesrepublik fest. Sie wies neben einem starken Atemalkoholgeruch auch weitere deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung auf. Nachdem die Autofahrerin einen Atemalkoholtest verweigert ...

