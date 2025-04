Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Gefährdung im Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Am Mittwoch, den 16.04.2025, wurden gegen 17:00 Uhr in Frankenthal im Nordring in Fahrtrichtung Norden zwei Fahrradfahrende von einem weißen Liefer-/Kastenwagen mit zu geringem Seitenabstand überholt. Aufgrund Unterschreitung des Seitenabstandes streifte das Fahrzeug beim Überholvorgang eines der Fahrräder im Bereich des Lenkers. Der Radfahrende geriet daraufhin ins Wanken und kam laut dessen Angaben nur durch starkes Ausbalancieren und Glück nicht zu Fall. An dessen linken Lenkerende wurde durch das Touchieren die Gummierung abgerieben. Trotz lauter Rufe hielt das Fahrzeug nicht an und setzte seine Fahrt unentwegt fort.

Zeugen des Vorfalls oder die Hinweise zum Fahrzeug bzw. zum Fahrer machen können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu melden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

