Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall zwischen Auto und Fußgänger - Fußgänger schwer verletzt

Limburgerhof (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Fußgänger kam es am Mittwochmittag auf dem Parkplatzgelände des Golfplatzes in Limburgerhof (Kohlhof). Vermutlich weil er durch den Blick auf sein Navigationsgerät abgelenkt war und zusätzlich noch ein Bedienfehler des Gaspedals vorlag, übersah ein 46-jähriger Autofahrer aus Schifferstadt einen auf dem Parkplatz laufenden 63-jährigen aus Mannheim. Es kam schließlich zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger, sodass dieser unter anderem mit seinem Kopf an die Frontscheibe des Autos stieß. Durch den Zusammenstoß erlitt der 63-jährige diverse Kopfverletzungen und Verletzungen an den Armen und den Beinen. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand ein Sachschaden von circa 3.500 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell