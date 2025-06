PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Diebstahl aus Krankenhaus +++ Diebstahl aus Kfz +++ Trickdieb entwendet Bargeld +++ Streifenwagen mutwillig beschädigt

Hofheim (ots)

1. Diebstahl aus Krankenhaus,

Hofheim am Taunus, Lindenstraße, Samstag, 07.06.2025, 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr,

(hi) Im Laufe des gestrigen Abends kam es zu einem Diebstahl in einem Hofheimer Krankenhaus. In der Lindenstraße entwendete ein bislang Unbekannter zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr eine Geldbörse samt Inhalt und darüber hinaus ein Smartphone, aus dem Aufenthaltsraum der angestellten Mitarbeiter. Der mögliche Täter, mit dunklen Phänotyp, wird als männlich, ca. 15-20 Jahre alt und 170cm groß beschrieben. Bekleidet sei er mit einem beigen Kapuzenpullover und einer dreiviertel Hose gewesen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06192/2079-0.

2. Diebstahl aus Kfz,

Hattersheim am Main, Mainzer Landstraße, Samstag, 07.06.2025, 21:28 Uhr,

(hi) Am Samstagabend kam es zu einem Diebstahl aus einem Transporter. In der Mainzer Landstraße in Hattersheim wurde um 21:28 Uhr die Seitenscheibe eines Transporters eingeschlagen und anschließend die Ladefläche nach möglichem Diebesgut durchsucht. Während der Tatausführung wurden die drei männlichen Täter gestört, sodass sie die Flucht antreten mussten. Bei dem Einbruch entstand Sachschaden am Kfz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Rufnummer 06196/2079-0 zu melden, sofern sie sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können.

3. Trickdieb entwendet Bargeld,

Hofheim am Taunus, Hauptstraße, Samstag, 07.06.2025, 12:00 Uhr,

(hi) Am Samstagmittag entwendete ein Trickdieb Bargeld. Gegen 12:00 Uhr erbeutete ein Trickdieb auf einem Parkplatz in der Hauptstraße in Hofheim am Taunus Bargeld. Der Dieb hat es auf eine Seniorin abgesehen und sie unter einem Vorwand zum Geldwechsel aufgefordert. In einem unbemerkten Moment entnahm der Dieb das Scheingeld aus der Geldbörse der Seniorin. Der Täter mit europäischen Erscheinungsbild wird als männlich, schlank und ca.35-40 Jahre alt beschrieben. Weiterhin soll er kurze schwarze Haare gehabt und eine schwarze Jacke getragen haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06196/2079-0.

4. Streifenwagen mutwillig beschädigt,

Bad Soden im Taunus, Messer-Platz, Samstag, 07.06.2025, 20:45 Uhr,

(hi) Am Samstagabend wurde ein Streifenwagen der Polizeistation Eschborn mutwillig beschädigt.

Am Samstagabend gegen 20:45 Uhr wurde ein Streifenwagen der Polizeistation Eschborn auf dem Messer-Platz in Bad Soden mutwillig beschädigt. Aus bislang unbekannten Gründen stieg ein 41-jähriger aus Sulzbach zunächst auf die Motorhaube und anschließend auf das Dach des Streifenwagens. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden an der Karosserie. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Sollten Sie den Sachverhalt beobachtet haben, werden Sie gebeten, sich bei der Polizeistation in Eschborn, unter der Rufnummer 06196/9695-0, zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell