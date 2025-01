Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sternsinger besuchen Polizeipräsidium Westpfalz

Kaiserslautern (ots)

Rund um den "Dreikönigstag" am 6. Januar sind alljährlich die Sternsinger unterwegs. Wie schon in den Vorjahren, hat die Gruppe der Kirchengemeinde Heiliger Martin auch in diesem Jahr das Polizeipräsidium Westpfalz in Kaiserslautern besucht. Die als "Heilige Drei Könige" verkleideten Kinder sangen zusammen mit zwei Sternträgern Lieder, überbrachten den Segen der Weihnacht und sammelten Spenden für benachteiligte und Not leidende Gleichaltrige in aller Welt.

Polizeipräsident Hans Kästner bedankte sich bei der Gruppe und war beeindruckt von ihrem Einsatz. Für den guten Zweck spendete der Behördenleiter einen Geldbetrag, worüber sich alle sehr freuten. Im Anschluss an ihren Vortrag durften die Kinder bei der Polizeiinspektion 2 sozusagen hinter die Kulissen schauen und sich auch die Räumlichkeiten der Gewahrsamszellen besuchen. Zum Abschied erhielten sie reflektierende Armbänder und eine Trinkflasche als kleines Geschenk.

Den Aufkleber mit dem Segen "20*C+M+B+25" ("Christus mansionem benedicat" - Christus segne dieses Haus) brachten die Mädchen und Jungen am Haupteingang des Polizeipräsidiums in der Logenstraße an. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell