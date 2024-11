Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Castrop-Rauxel: Polizei bittet nach Einbrüchen um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Dorlohstraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am Montagnachmittag in der Zeit von 17:10 Uhr bis 18:00 Uhr hebelten die bislang unbekannten ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Hauses auf und gelangten so ins Gebäude. Sie durchsuchten mehrere Räume und flüchteten im Anschluss mit bislang unbekanntem Diebesgut.

Recklinghausen

Bislang unbekannte Täter hebelten ein Fenster einer Erdgeschosswohnung auf der Konradstraße auf. Mit Schmuck und Zigarettenstangen flüchteten sie unerkannt. Der Tat ereignete sich am Montag in der Zeit von 16:00 Uhr bis 23:00 Uhr.

Hinweise werden unter der Tel.: 0800/2361 111 entgegengenommen.

