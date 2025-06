PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Nach Online-Verabredung ausgeraubt +++ Goldkette entrissen +++ Schmuck und Bargeld gestohlen +++ Anwohner verschreckt Diebe +++ Fahrraddiebe unterwegs +++ Verkaufsstand angegangen +++ Diebe unterwegs

Hofheim (ots)

1. Nach Online-Verabredung ausgeraubt,

Hattersheim, Okriftel, An der Fähre, Montag, 09.06.2025, 20:55 Uhr

(ro)Anstatt zu einem Date kam es am Montag in Hattersheim-Okriftel zu einer räuberischen Erpressung. Ein 46-Jähriger hatte sich online mit einer bislang unbekannten Person verabredet. Am Treffpunkt in der Nähe eines Restaurants in der Straße "An der Fähre" wartete jedoch nicht die Online-Bekanntschaft. Stattdessen befanden sich dort drei unbekannte Täter, welche ihm das Mobiltelefon entrissen und ihn beschimpften. Nachdem der Geschädigte sich in sein Fahrzeug geflüchtet hatte, schlugen die Räuber noch gegen die Scheiben des Fahrzeugs, bevor sie in verschiedene Richtungen davonrannten. Bei den Angreifern soll es sich um drei ca. 1,75 Meter große Männer im Alter von etwa 25 Jahren gehandelt haben. Einer sei von kräftiger Statur und habe dunkle Oberkleidung getragen. Dessen Komplize sei schlank und mit einer auffällig orange-grünen Jacke bekleidet gewesen. Zur dritten Person gibt es keine nähere Beschreibung.

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise zu dem Vorfall unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Goldkette entrissen,

Hattersheim, Okriftel, Jahnallee, Samstag, 07.06.2025, 23:30 Uhr

(ro)Einem Mann wurde am Samstagabend in Hattersheim-Okriftel die Goldkette vom Hals gerissen. Der 33-Jährige wollte einem Familienangehörigen in einem Streitgespräch mit mehreren Unbekannten in einer Bar in der Jahnallee beistehen. Kurz darauf mündete die Streitigkeit in einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der 33-Jährige von vier Personen geschlagen und hierbei verletzt worden sei. Zudem habe ihm ein Beteiligter noch die Goldkette vom Hals gerissen. Anzeige erstattete der Geschädigte, nachdem er am Folgetag der Auseinandersetzung im Krankenhaus behandelt worden war. Einer der Täter sei etwa 1,65 Meter groß und etwa 29 bis 39 Jahre alt. Er habe schwarze Haare und einen Schnurrbart. Die drei weiteren seien von schmaler Statur und wurden mit südasiatischem Erscheinungsbild beschrieben. Zwei hätten einen leichten Bartwuchs gehabt, einer sei frisch rasiert gewesen. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Schmuck und Bargeld gestohlen,

Bad Soden, Oranienstraße, Montag, 09.06.2025, 19:45 Uhr bis Dienstag, 10.06.2025, 07:00 Uhr

(ro)Einbrecher hatten es in der Nacht zum Dienstag auf Schmuck und Bargeld abgesehen. Die Täter näherten sich zwischen 19:45 Uhr und 07:00 Uhr einem Grundstück in der Oranienstraße und gelangten über das Vordach der Terrasse zu einem Fenster im ersten Stock des Anwesens. Nachdem dieses gewaltsam geöffnet worden war, durchsuchten die Diebe sämtliche Wohnräume und nahmen Schmuck und Bargeld an sich. Samt Beute machten sie sich anschließend aus dem Staub. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Anwohner verschreckt Diebe,

Schwalbach, Hessenstraße, Mittwoch, 11.06.2025, 04:14 Uhr

(ro)Am frühen Mittwochmorgen hat ein Anwohner in Schwalbach Diebe eines Zigarettenautomaten beobachtet und verschreckt. Der Mann meldete der Polizei um 04:14 Uhr, dass er aus Richtung eines Spielplatzes in der Hessenstraße verdächtige Geräusche gehört und drei bis vier dunkel gekleidete Personen mit Kapuzenjacken gesehen habe. Als die Personen ihn bemerkten, versteckten sie sich zunächst im Gebüsch, bevor sie in Richtung Europapark flüchteten. Die sofort entsandte Streife stellte am Eingang des Europaparks einen von den Standfüßen abgetrennten entwendeten Zigarettenautomaten fest, der auf einer Sackkarre lag. Die Täter konnten die Beamten nicht mehr ausfindig machen. Sollten Sie Hinweise zur Tat oder den Personen geben können, setzen Sie sich bitte mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung.

5. Fahrraddiebe unterwegs,

Kelkheim, Münster, Frankfurter Straße, Montag, 09.06.2025, 19:00 Uhr bis Dienstag, 10.06.2025, 07:30 Uhr

(ro)Diebe hatten es in der Nacht zum Dienstag in Kelkheim-Münster auf hochwertige Fahrräder abgesehen. Die Besitzer hatten zwei Pedelecs sowie ein Mountainbike gegen 19:00 Uhr mit zwei Faltschlössern gesichert im Hinterhof eines Mehrparteienhauses in der Frankfurter Straße abgestellt. Am nächsten Morgen fanden sie um 07:30 Uhr nur noch das Mountainbike und die beiden durchtrennten Schlösser vor. Von den beiden Pedelecs fehlt jede Spur. Sollten Sie Hinweise geben können, setzen Sie sich bitte mit der Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-0 in Verbindung.

6. Verkaufsstand angegangen,

Hochheim, Mainweg, Montag, 09.06.2025, 21:30 Uhr bis Dienstag, 10.06.2025, 10:30 Uhr

(ro)Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen sind Unbekannte in einen Verkaufstand in Hochheim eingedrungen. Der Besitzer musste am Dienstag gegen 10:30 Uhr feststellen, dass sowohl die Tür als auch das Fenster des Weinstandes am Mainweg gewaltsam geöffnet worden waren. Die unbekannten Täter konnten jedoch keine Beute machen. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

7. Diebe unterwegs,

Bad Soden, Dienstag, 10.06.2025

(ro)In Bad Soden waren am Dienstag Diebe unterwegs. Am Dienstag gegen 12:00 Uhr meldete ein Rollerbesitzer, dass er sein blaues Kleinkraftrad der Marke "YIYING" in der Kaiserstraße abgestellt hatte und jetzt am Wegrand im Bereich des Eichwalds aufgefunden habe. Jedoch hatten die unbekannten Täter zuvor den Sitz und einen Teil der Karosserie ausgebaut. In der Königsteiner Straße hatte ein Mann seinen Tesla auf dem Parkplatz eines Discounters geparkt. Als er gegen 14:15 Uhr zum Fahrzeug zurückkam, sah er einen Fremden am Kofferraum seines Autos. Zuvor hatte der Unbekannte auch den Innenraum nach Wertgegenständen durchsucht und eine Sonnenbrille der Marke "Rayban" an sich genommen. Als er den Besitzer entdeckte, flüchtete der Täter eilig in Richtung Königsteiner Straße. Der Dieb wird als 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, schlank und mit arabischem Erscheinungsbild beschrieben. Er hatte schwarze Haare, einen schwarzen Bart und trug eine schwarze Jacke sowie eine Kappe. Zudem führte er eine Umhängetasche mit sich. In beiden Fällen nimmt die Polizeistation Eschborn Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

