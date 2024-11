POL-PPRP: Einbrüche in Firmen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (12.11.2024), gegen 11 Uhr, stieß ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Ludwigstraße mit einer Kehrmaschine zusammen, nachdem er vom Gehweg auf die Straße auffuhr und die Maschine hierbei übersah. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein E-Scooter wies keinen gültigen Versicherungsschutz auf und wurde sichergestellt. ...

mehr