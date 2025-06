PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Auseinandersetzung nach Weinfest +++ Streitigkeiten +++ Einbrecher festgenommen +++ Einbrecher scheitert +++ Altkleidercontainer aufgebrochen - Festnahme +++ Schmuck aus Fahrzeug gestohlen

Hofheim (ots)

1. Auseinandersetzung nach Weinfest,

Bad Soden, Kronberger Straße, Sonntag, 08.06.2025, 23:00 Uhr

(ro)Am Sonntagabend gegen 23:00 Uhr wurde ein 17-Jähriger im Rahmen des Weinfestes im Bereich des Kurparks von einem unbekannten Mann körperlich angegangen und bedroht. Nach Angaben des Jugendlichen habe ihn der Mann gegen das linke Bein getreten und anschließend mit einem Klappmesser bedroht. Verletzt wurde der 17-Jährige hierbei nicht. Der Täter sei dann in unbekannte Richtung geflüchtet. Der Angreifer soll eine graue Jacke und ein schwarzes Basecap getragen haben.

Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

2. Streitigkeiten an Tankstelle,

Hofheim, Elisabethenstraße, Sonntag, 08.06.2025, 23:35 Uhr

(ro)Bei Streitigkeiten an einer Hofheimer Tankstelle kam am Sonntagabend Pfefferspray zum Einsatz. Die Polizei wurde gegen 23:30 Uhr in die Elisabethenstraße gerufen. Im Bereich einer Tankstelle seien eine 37-Jährige und ihre gleichaltrige Begleiterin sowie ein 26-Jähriger aneinandergeraten. Im weiteren Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung versprühte die 37-Jährige zudem Pfefferspray. Die Hintergründe und der genaue Ablauf des Tathergangs sind Gegenstand der Ermittlungen. Die Frau war offensichtlich stark alkoholisiert und musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

3. Einbrecher festgenommen,

Bad Soden, Alleestraße, Sonntag, 16:40 Uhr bis 23:00 Uhr

(ro)In Bad Soden hat die Polizei am Sonntagabend einen Einbrecher festgenommen. Gegen 16:40 Uhr sind zwei Täter über eine aufgehebelte Tür in eine Gaststätte in der Alleestraße eingebrochen. Gegen 22:40 Uhr sollen die beiden Täter die Räumlichkeiten ersten Ermittlungen zufolge erneut betreten haben. Aus dem Inneren hat das Duo mehrere Küchenmaschinen und Bargeld entwendet. Ein 54-jähriger Tatverdächtiger konnte schnell ermittelt werden. Kurz nach Mitternacht durchsuchten Polizeikräfte nach Anordnung der Staatsanwaltschaft dessen Wohnung, nahmen ihn fest und stellten sein Mobiltelefon sicher. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Die Ermittlungen, insbesondere auch zu seinem Komplizen, dauern weiter an.

4. Einbrecher scheitert,

Hofheim, Im Langgewann,

Samstag, 07.06.2025, 02:45 Uhr

(ro)In der Nacht zum Samstag ist ein Einbrecher beim Versuch, in ein Wohnhaus in Hofheim einzubrechen, gescheitert. Ersten Erkenntnissen zufolge näherte sich der Täter gegen 02:45 Uhr dem Reihenhaus in der Straße "Im Langgewann" und entfernte eine Abdeckung zu einem Kellerfenster. Dort scheiterte er beim Versuch, ein weiteres Gitter zu überwinden und machte sich unverrichteter Dinge aus dem Staub. Der Täter wird mit normaler Statur beschrieben und hat einen Pullover, eine Jogginghose sowie dunkle Schuhe getragen. Zudem hatte er eine Kopfbedeckung tief ins Gesicht gezogen und führte eine Umhängetasche mit sich.

Hinweise zur Tat oder dem Täter erbittet die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0.

5. Altkleidercontainer aufgebrochen - Festnahme,

Hattersheim, Südring,

Montag, 09.06.2025, 18:40 Uhr

(ro)In Hattersheim haben vier Personen einen Altkleidercontainer aufgebrochen und konnten im Anschluss festgenommen werden. Gegen 18:50 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei, da er beobachtet hatte, wie mehrere Männer sich an Altkleidercontainern im Südring zu schaffen gemacht hatten. Die Streifen fahndeten nach den Tätern und nahmen die Container in Augenschein. Die Öffnungen waren sichtlich verbogen und das Griffstück fehlte. Diverse Kleidungsstücke lagen bereits vor den Containern. Die Streifen konnten vor Ort insgesamt vier rumänische Tatverdächtige im Alter von 20 bis 23 Jahren festnehmen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer wieder entlassen, zwei erst nach Zahlung einer Sicherheitsleistung, da beide keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben. Die Tatverdächtigen müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

6. Schmuck aus Fahrzeug gestohlen,

Bad Soden, Falkenstraße, Donnerstag, 05.06.2025, 19:00 Uhr bis Freitag, 06.06.2025, 08:00 Uhr

(ro)Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen stahlen Unbekannte Schmuck aus einem geparkten Pkw. Die Besitzerin hatte ihren schwarzen Audi Q5 gegen 19:00 Uhr in der Falkenstraße abgestellt. Als sie am nächsten Morgen um 08:00 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass unbekannte Täter in der Zwischenzeit Schmuck aus dem Innenraum entwendet hatten. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Die Polizeistation Eschborn ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell