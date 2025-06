PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Illegale Böller gezündet - Festnahme +++ Trickdiebe erbeuten Bargeld +++ Pedelec entwendet +++ Handtasche gestohlen +++ Zusammenstoß zwischen Pkw und E-Scooter - Pkw flüchtet

Hofheim (ots)

1. Illegale Böller gezündet - Festnahme, Sulzbach, Kelkheimer Straße, Mittwoch, 11.06.2025, 23:00 Uhr

(ro)Am Mittwochabend hat die Polizei in Sulzbach zwei junge Männer festgenommen, die zuvor illegale Böller gezündet hatten. Eine Streife der Regionalen Tatortgruppe Main-Taunus nahm gegen 23:00 in der Kelkheimer Straße Uhr zwei laute explosionsähnliche Geräusche wahr. Den Beamten fielen direkt danach zwei Personen auf, die aus der Wohnsiedlung zu einem geparkten Pkw rannten. Die Streife konnte beide festnehmen. Bei der Durchsuchung des VW konnten mehrere illegale Knallkörper aufgefunden und sichergestellt werden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz wurde eingeleitet.

2. Trickdiebe erbeuten Bargeld,

Hattersheim, Okriftel, Taunusstraße, Donnerstag, 12.06.2025, 16:15 Uhr

(ro)Eine Frau ist in Hattersheim (Okriftel) am Donnerstagnachmittag zwei Trickdieben aufgesessen. Ein Pärchen sprach die Hattersheimerin vor einem Finanzpunkt in der Taunusstraße an und verwickelte sie geschickt in ein Gespräch. Währenddessen schlich sich der Mann zum unweit entfernt geparkten unverschlossenen Pkw der Rentnerin, mit dem sie zuvor unterwegs gewesen war, und nahm Bargeld und Debitkarten aus der im Innenraum liegenden Geldbörse an sich. Bevor der Dame der Diebstahl auffiel, hatte sich das Duo bereits aus dem Staub gemacht. Der Dieb wird als etwa 1,80 Meter groß, ca. 35 Jahre alt, schlank und mit gepflegtem und südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Er trug eine helle Jacke und hatte kurze schwarze Haare. Seine Komplizin soll 25 bis 28 Jahre alt und 1,65 bis 1,70 Meter groß gewesen sein. Sie hatte lange dunkle Haare, eine kräftige Statur und trug ein gemustertes Sommerkleid. Mögliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Pedelec entwendet,

Kelkheim, Gustav-Adolf-Straße, Donnerstag, 12.06.2025, 17:10 Uhr bis 17:40 Uhr

(ro)Am Donnerstag hatten Fahrraddiebe in Kelkheim ein E-Bike im Visier. Der Besitzer hatte sein graues Pedelec der Marke "Cube" zwischen 17:10 Uhr und 17:40 Uhr am Fahrradständer einer Kirchengemeinde in der Gustav-Adolf-Straße gesichert abgestellt. Als er dorthin zurückkehrte, fehlte vom Zweirad im Wert von über 2.700 Euro jede Spur. Hinweise zur Tat bitte unter der Rufnummer (06195) 6749-0 an die Polizei in Kelkheim.

4. Handtasche gestohlen,

Bad Soden, Falkenstraße, Donnerstag, 12.06.2025, 10:55 Uhr

(ro)In Bad Soden hat ein Unbekannter einer Frau am Donnerstag die Handtasche gestohlen. Die Seniorin befand gegen 10:55 Uhr zur Grabpflege auf dem Friedhof in der Falkenstraße. Ihre Handtasche hatte sie hierzu in der Nähe abgestellt. Als sie die Tasche wieder an sich nehmen wollte, hatte bereits ein Mann mittleren Alters nach dieser gegriffen und zog damit eilig von dannen. Der Dieb trug ein graues T-Shirt, eine kurze graue Hose und eine graue Kappe. Sollten Sie Hinweise zu dem Täter geben können, setzen Sie sich bitte mit der Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 in Verbindung.

5. Zusammenstoß zwischen Pkw und E-Scooter - Pkw flüchtet, Kelkheim, Gagernring, Mittwoch, 11.06.2025, 13:20 Uhr

(ro)Am Mittwochmittag kam es in Kelkheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem E-Scooter, der Pkw-Fahrer entfernte sich im Anschluss. Ein 16-Jähriger wollte mit seinem E-Scooter einen Zebrastreifen im Gagernring in Höhe der Hausnummer 6 überqueren. Hierbei wurde ersten Erkenntnissen zufolge die Frontschürze des E-Scooters von einem schwarzen Hyundai Tucson touchiert, der zuvor den Gagernring aus Richtung der Hornauer Straße befuhr. Hierdurch wurde der Junge kurzzeitig auf die Motorhaube des Fahrzeugs aufgeladen und leicht verletzt. Während der Jugendliche anschließend die Fahrbahn frei machte, fuhr der Pkw-Fahrer in Richtung Charlottenweg davon, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen des Unfalls. Wenn Sie Angaben zum Fahrer oder dem Unfallhergang machen können, setzen Sie sich bitte mit dem Regionalen Verkehrsdienst in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 in Verbindung.

