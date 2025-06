PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hofheim (ots)

Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt, Schwalbach am Taunus, Landstraße 3367 / Am Sportfeld, Samstag, 14.06.2025, 10:05 Uhr

(pa) Am Samstag wurde ein Fußgänger in Schwalbach am Taunus angefahren und dadurch schwer verletzt. Ein 87-Jähriger fuhr gegen 10:05 Uhr mit seinem Pkw, einem Opel Corsa, die Landstraße 3367 in Richtung Sulzbach. Zur selben Zeit beabsichtigte der 60-jährige Fußgänger, die Fahrbahn der L3367 an der dortigen Fußgängerampel zu überqueren. Der Fahrer des Pkw übersah den Mann und stieß mit diesem zusammen. Hierbei wurde dieser schwer verletzt und zwecks weiterer Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Für die Unfallaufnahme wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Für die polizeilichen Maßnahmen war die L3367 zwischen der Kronberger Straße und der L3014 für die Dauer von ca. 3 Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Der Regionale Verkehrsdienst bittet Zeugen sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell