PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Handfeste Auseinandersetzung +++ Versuchte Einbrüche +++ Fahrraddiebstahl +++ Gartentisch entwendet +++ Rollerfahrer geflüchtet - Festnahme +++ Verkehrsunfälle

Hofheim (ots)

1.Handfeste Auseinandersetzung auf der Marxheimer Kerb - drei Personen leicht verletzt, Hofheim, Marxheim, Schwalbenweg, Samstag, 14.06.2025, 22:30 Uhr

(md)Am Samstagabend kam es auf dem Festgelände der Marxheimer Kerb zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Im Verlauf der Auseinandersetzung gingen mehrere Biergläser zu Bruch, wodurch auch eine unbeteiligte Besucherin leicht verletzt wurde. Alle drei verletzten Personen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt. Gegen die beiden Kontrahenten wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

2.Versuchter Einbruch in Wochenendhaus - Täter auf Video aufgezeichnet, Bad Soden, Altenhain, Geierfeld, Samstag, 14.06.2025, 22:30 Uhr

(md)Am Samstagabend versuchten zwei bislang unbekannte Täter in ein Wochenendhaus im Bereich Geierfeld einzubrechen. Die Abwesenheit der Hausbewohner nutzend, hebelten sie mehrere Türen auf, konnten jedoch keine Beute machen. Beide Täter wurden durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet. Ein Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 175 cm groß, helles Basecap, helle Jacke, dunkle Jeans, schwarze Schuhe. Die zweite Person: ca. 180 cm groß, helles Basecap, hellgraues T-Shirt, schwarze Jogginghose, weißer Rucksack.

Hinweise dazu nimmt die zuständige Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3.Einbrecher in die Flucht geschlagen, Kelkheim, Frankfurter Straße, Freitag, 13.06.2025, 13:00 Uhr

(md)Am Freitagmittag wurde ein bislang unbekannter Täter beim Versuch überrascht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Frankfurter Straße einzudringen. Eine aufmerksame Bewohnerin hörte verdächtige Geräusche und traf im Hausflur auf den Täter, der daraufhin die Flucht ergriff. Der Mann wird als ca. 180 cm groß, schlanke Figur, dunkle Haare beschrieben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die zuständige Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4.Fahrraddiebstahl - Mountainbike entwendet, Eschborn, Niederhöchstadt, Freitag, 13.06.2025, 20:00 Uhr bis Samstag, 14.06.2025, 12:30 Uhr

(md)In der Nacht zum Samstag wurde ein hochwertiges Mountainbike der Marke Cube, Farbe schwarz, aus dem Bereich der Fahrradständer in der Steinbacher Straße entwendet. Das Fahrrad war mit einem Faltschloss gesichert. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Hinweise dazu nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196)9695-0 entgegen.

5.Gartentisch von Terrasse gestohlen, Eschborn, Niederhöchstadt, Freitag, 13.06.2025, 21:45 Uhr bis Samstag, 14.06.2025, 10:00 Uhr

(md)Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Samstag einen Gartentisch von der Terrasse eines Wohnhauses in der Gartenstraße. Die zugehörigen Stühle ließen sie vor Ort zurück. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise dazu nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196)9695-0 entgegen.

6.Rollerfahrer flüchtet vor Kontrolle - Festnahme, Flörsheim, Weilbach, Hofheimer Straße, Samstag, 14.06.2025, 14:45 Uhr

(md)Ein 14-jähriger Jugendlicher entzog sich am Samstagnachmittag zunächst einer Verkehrskontrolle der Ordnungspolizei, konnte jedoch kurz darauf durch eine Streife der Polizei gestellt werden. Der Jugendliche war ohne Schutzhelm unterwegs, die am Roller angebrachten Kennzeichen waren als gestohlen gemeldet. Zudem bestand der Verdacht auf Einfluss berauschender Mittel. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Mehrere Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

7.Verkehrsunfall mit Flucht - Motorradfahrer verletzt, Eppstein, Bundesstraße 455, Samstag, 14.06.2025, 16:50 Uhr

(md)Ein 19-jähriger Motorradfahrer und seine 18-jährige Sozia wurden am Samstagnachmittag bei einem Unfall auf der B455 verletzt. Kurz nach dem Ortsausgang Eppstein geriet ein bislang unbekannter blauer Kleinwagen auf die Gegenfahrbahn, woraufhin der Motorradfahrer ausweichen musste und die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Beide Personen stürzten und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Pkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 bei der Polizei in Hofheim zu melden.

8.Verkehrsunfallflucht - geparkten PKW beschädigt, Flörsheim, Weilbach, Freitag, 13.06.2025, 17:00 Uhr bis Samstag, 14.06.2025, 10:00 Uhr

(md)In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen wurde in der Mainzer Straße in Weilbach ein geparkter Pkw durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der graue Volvo SUV war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt, als er offenbar von einem vorbeifahrenden Fahrzeug auf der linken Fahrzeugseite gestreift wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 bei der Polizei in Hofheim zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell