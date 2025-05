Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Vorsicht beim Geldwechseln +++ Autoaufbrecher erbeutet Bargeld +++ Randaliererin festgenommen +++ Im Bereich von Holzbrücke gezündelt

Wiesbaden (ots)

1. Vorsicht beim Geldwechseln,

Wiesbaden, Luisenstraße, 21.05.2025, 11.30 Uhr

(pl)Ein Trickdieb hat am Mittwochvormittag in der Luisenstraße eine Seniorin bestohlen. Der Unbekannte hatte gegen 11.30 Uhr Passanten auf Wechselgeld angesprochen, woraufhin die Geschädigte ihre Hilfe anbot. Im weiteren Verlauf griff der Täter in die Geldbörse der Frau und entwendete hieraus unbemerkt Bargeld. Der Trickdieb wurde als etwa 50 Jahre alt, ca. 1,85-1,90 Meter groß, mit einem auffällig kleinen Mund und einer grau/beigen Mütze beschrieben. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand auf Wechselgeld anspricht. Die Täter nutzen oft die Gelegenheit in den Momenten, in denen die Opfer ihre Geldbörsen sowieso in der Hand haben, wie beispielsweise an Parkschein- oder Geldautomaten. Wenn Sie hilfsbereit sein wollen, achten Sie darauf, dass Sie Ihre Geldbörse fest in der Hand halten und vom Ansprechpartner abgewandt nach passendem Kleingeld durchsuchen. Ihre Handtasche sollten Sie auch fest im Blick haben. Ganz wichtig: Die Finger eines Unbekannten haben an und in Ihrer Geldbörse oder Handtasche nichts verloren!

2. Autoaufbrecher erbeutet Bargeld,

Wiesbaden-Nordenstadt, Mecklenburger Straße, 22.05.2025, 00.20 Uhr

(pl)In der Nacht zum Donnerstag hatte es ein Autoaufbrecher in der Mecklenburger Straße in Nordenstadt auf einen in der Mittelkonsole zurückgelassenen Geldschein abgesehen. Der Täter schlug gegen 00.20 Uhr die Seitenscheibe des betroffenen BMW ein, schnappte sich den herumliegenden Geldschein und ergriff dann zu Fuß in Richtung Pommernstraße die Flucht. Ein Anwohner wurde durch die ausgelöste Alarmanlage des Fahrzeugs auf die Tat aufmerksam. Der Täter soll dunkel gekleidet gewesen ein und eine Kapuzenjacke getragen haben. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Randaliererin festgenommen,

Wiesbaden, Emanuel-Geibel-Straße, 21.05.2025, 23.05 Uhr

(pl)Am Mittwochabend nahm die Polizei in der Wiesbadener Innenstadt eine alkoholisierte 44-jährige Frau fest, nachdem diese in der Emanuel-Geibel-Straße randaliert hatte. Gegen 23.00 Uhr meldete eine Anwohnerin der Polizei, dass eine Frau ein Dreirad auf ein geparktes Auto geworfen und anschließend einen Glastisch beschädigt habe. Darüber hinaus wurde auch noch ein abgestelltes Motorrad gegen einen geparkten Pkw gestoßen. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte die mutmaßliche Randaliererin von den verständigten Polizeikräften in der Nähe angetroffen und festgenommen werden. Die alkoholisierte Frau wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

4. Im Bereich von Holzbrücke gezündelt,

Wiesbaden-Biebrich, Erich-Ollenhauer-Straße, 21.05.2025, 21.40 Uhr

(pl)Zwei unbekannte Personen haben am Mittwochabend im Bereich der Erich-Ollenhauer-Straße an einer über den Mosbach führenden Holzbrücke gezündelt. Durch das Zündeln geriet gegen 21.40 Uhr Unrat in Brand und das Feuer griff auf einen Holzbalken der Brücke über, wodurch diese beschädigt wurde. Bei dem Duo soll es sich um eine männliche Person mit blauer Oberbekleidung und um eine korpulente weibliche Person gehandelt haben. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell