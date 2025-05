Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Wohnhaus von Einbrechern heimgesucht +++ Einbruch in Restaurant +++ Trickdiebinnen erbeuten Schmuck +++ E-Bike Diebstahl +++ Fahrzeugführer fährt über Verkehrsinsel und flüchtet

1. Wohnhaus von Einbrechern heimgesucht,

Wiesbaden, Westring, Dienstag, 20.05.2025, 09:30 bis 18:00 Uhr

(emb)Im Verlauf des Dienstags kam es zu einem Einbruch in ein Reihenhaus in Nordenstadt. Auf bisher unbekannte Weise drangen die unbekannten Täter im Zeitraum von 09:30 bis 18:00 Uhr durch die Eingangstür des Hauses am Westring ein. Sie durchsuchten das gesamte Wohnhaus und flüchteten im Anschluss durch die Terrassentür. Das Stehlgut ist bisher nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich über die Rufnummer 0611 345-0 zu melden.

2. Einbruch in Restaurant,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Dienstag, 20.05.2025, 01:10 Uhr

(emb)Am Dienstag kam es in den frühen Morgenstunden gegen 01:10 Uhr zu einem Einbruch in ein Restaurant in der Dotzheimer Straße in Wiesbaden. Der Täter drang durch die Kellertür in das Gebäude ein und entwendete einen Möbeltresor sowie Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Der unbekannte Täter trug einen hellen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose, weiße Sneaker und eine Umhängetasche. Hinweise zum Täter nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611 345-0 entgegen.

3. Trickdiebinnen erbeuten Schmuck,

Wiesbaden, Albert-Schweitzer-Allee, Dienstag, 20.05.2025, 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr

(emb)Trickdiebinnen entwendeten am Dienstagmittag Schmuck aus einer Wohnung in der Albert-Schweitzer-Allee. Zwei bislang unbekannte Frauen täuschten eine Seniorin und gelangten so im Zeitraum von 12:30 bis 13:00 Uhr in ihre Wohnung. Während eine Täterin die Bewohnerin ablenkte, durchsuchte ihre Komplizin die Wohnung und entwendete Schmuck in Höhe von mehreren hundert Euro. Eine Täterin wurde als kräftig, ca. 40 Jahre alt und ca. 1,60 m groß beschrieben. Sie trug ein beiges Kleid, ein Kopftuch und schwarze Handschuhe. Ihre Komplizin wird als ebenfalls ca. 40 Jahre alt, blond und ca. 1,60 m groß beschrieben. Sie trug ebenfalls schwarze Handschuhe. Wer Hinweise zu den Frauen geben kann, wird gebeten, sich beim 5. Polizeirevier Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 345-2540 zu melden.

4. E-Bike Diebstahl,

Wiesbaden, Westendstraße, Montag, 19.05.2025, 18:30 Uhr bis Dienstag, 20.05.2025, 07:00 Uhr

(emb)Unbekannte entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag ein E-Bike in der Westendstraße in Wiesbaden. Die Täter durchtrennten auf unbekannte Weise das Fahrradschloss und flüchteten mit dem E-Bike der Marke Cube Nuride in polarsilberner Farbgebung. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim 4. Polizeirevier Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 345-2440 zu melden.

5. Fahrzeugführer fährt über Verkehrsinsel und flüchtet,

Wiesbaden, Aarstraße, Dienstag, 20.05.2025, 21:30 Uhr

(emb)Am Dienstagabend ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Aarstraße in Wiesbaden. Ein bisher unbekannter männlicher Fahrzeugführer befuhr zunächst ordnungsgemäß die B 54 in Richtung Taunusstein. Aus unbekannter Ursache kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und beschädigte das angebrachte Verkehrszeichen. Er flüchtete anschließend mit starken Beschädigungen im Frontbereich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen orangenen Ford Fiesta. Wer Hinweise zum Fahrzeugführer geben kann, wird gebeten, sich beim Regionalen Verkehrsdienst unter der Rufnummer 0611 345-0 zu melden.

