Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Betrunkener in Fachklinik eingewiesen +++ Schockanrufer erbeuten Schmuck +++ E-Scooter entwendet +++ Fahrradschloss aufgebrochen - Fahrrad entwendet +++ Bettler greift Polizisten an

Wiesbaden (ots)

1. Betrunkener in Fachklinik eingewiesen,

Wiesbaden, Sonnenberger Straße, Donnerstag, 15.05.2025, 16:39 Uhr

(emb)Am Donnerstagnachmittag sorgte ein 36-jähriger Wohnsitzloser für einen größeren Polizeieinsatz in der Sonnenberger Straße in Wiesbaden. Gegen 16:39 Uhr drohte der Mann am Notruf der Rettungsleitstelle mit der Begehung von Straftaten. Da er weiterhin angab, sich unmittelbar in einem Supermarkt ein Messer kaufen zu wollen, wurden zahlreiche Polizeikräfte zu dem Lebensmittelgeschäft entsandt. Vor Ort konnte der Mann widerstandslos festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest zeigte mehr als 3,5 Promille an. Es erfolgte eine Unterbringung in eine Fachklinik. Ein Ermittlungsverfahren wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten wurde eingeleitet.

2. Schockanrufer erbeuten Schmuck,

Wiesbaden, Donnerstag, 15.05.2025, 16:49 Uhr bis Donnerstag, 17:17 Uhr

(emb)Schockanrufer haben am Donnerstagnachmittag weiterhin die Angst vor dem Coronavirus genutzt und so Bargeld und Schmuck einer Wiesbadenerin erbeutet. Der Frau wurde am Telefon vorgetäuscht, dass ihr Enkelkind schwer erkrankt sei und deshalb auf eine teure medizinische Behandlung angewiesen sei. Nun forderten die Anrufer eine Finanzierung der Behandlungskosten. Die geschockte Frau übergab daraufhin im Zeitraum von 16:49 bis 17:17 Uhr in der Otto-Witte-Straße Bargeld und Schmuck an einen Abholer. Erst später flog der Schwindel auf. Der Abholer wurde als männlich, ca. 1,75 bis 1,80 m groß und mit südeuropäischem Phänotyp beschrieben. Er trug eine schwarze Baseball-Kappe, eine dunkelblaue Jacke, ein dunkles T-Shirt der Marke "Ralph Lauren", eine Jeans und hellbraune Schuhe mit weißer Sohle. Beachten Sie: Ärztinnen, Ärzte oder anderes Klinikpersonal werden Sie niemals am Telefon dazu auffordern, für Behandlungskosten Ihrer Angehörigen aufzukommen. Wer verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611 345-0 zu melden.

3. E-Scooter entwendet,

Wiesbaden, Tempelhofer Straße, Mittwoch, 14.05.2025, 21:00 Uhr bis Donnerstag, 15.05.2025, 07:55 Uhr

(emb)Unbekannte entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen E-Scooter aus einem Mehrfamilienhaus in der Tempelhofer Straße in Wiesbaden. Der 50-jährige Besitzer hatte den schwarzen Roller der Marke "XIAOMI" im Treppenhaus am Mittwochabend, gegen 21:00 Uhr abgestellt. Die unbekannten Täter brachen das Fahrradschloss gewaltsam auf und entwendeten den Roller unerkannt. Zuletzt war an diesem das Kennzeichen "865 WYP" angebracht. Hinweise auf die Täter nimmt das 5. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611 345-2540 entgegen.

4. Fahrradschloss aufgebrochen - Fahrrad entwendet, Wiesbaden, Niederwaldstraße Mittwoch, 14.05.2025, 21:30 Uhr bis Donnerstag, 15.05.2025, 10:00 Uhr

(emb)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten Unbekannte ein Fahrrad in der Niederwaldstraße in Wiesbaden. Das Fahrrad war am Mittwochabend, gegen 21:30 Uhr, mit zwei Schlössern an einem Fahrradständer gesichert worden. Der Täter konnte die Schlösser vom Fahrrad trennen und so das blaue Mountainbike der Marke "Compel" entwenden. Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim 4. Polizeirevier Wiesbaden und der Rufnummer 0611 345-2440 zu melden.

5. Bettler greift Polizisten an,

Mainz-Kostheim, Am Gückelsberg, Donnerstag, 15.05.2025, 17:15 Uhr

(emb)Ein aggressiver Bettler griff am Donnerstagnachmittag in der Straße "Am Gückelsberg" in Mainz-Kostheim Polizeibeamte an. Mehrere Anrufer teilten der Polizei gegen 17:15 Uhr mit, dass sie auf dem Parkplatz eines Supermarktes von einem aggressiven Bettler angepöbelt worden seien und sich dieser sehr aggressiv verhalte. Eine entsandte Polizeistreife konnte den Mann zunächst nicht beruhigen. Er habe die Polizeibeamte bedroht, sei mit erhobenen Fäusten auf diese zugegangen und habe versucht, diese anzuspucken. Erst durch den Einsatz von Pfefferspray konnte der Mann festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Der Mann verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Er muss sich nun wegen mehreren Ermittlungsverfahren verantworten.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell