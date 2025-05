POL-WI: Wohnungseinbrecher entwenden Bargeld +++ Einbruch in Gewerbegebäude +++ Brand in Wohnung +++ Motorroller entwendet +++ Präventionshinweis: Vermehrter Fahrzeugdiebstahl

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Wohnungseinbrecher entwenden Bargeld, Mainz-Kastel, An der Helling, Sonntag, 11.05.2025, 23:00 Uhr bis Montag, 12.05.2025, 06:00 Uhr

(emb)In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße "An der Helling" in Mainz-Kastel ein. Über ein gekipptes Fenster gelangen die Täter ins Haus und entwendeten dort Bargeld. Sie flüchteten mit ihrer Beute unerkannt. Wer im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611 345-0 zu melden.

2. Einbruch in Gewerbegebäude,

Mainz-Kastel, Anna-Birle-Straße, Freitag, 09.05.2025, 17:00 Uhr bis Montag, 12.05.2025, 05:45 Uhr

(emb)Über das Wochenende kam es zu einem Einbruch in ein Gewerbegebäude in Mainz-Kastel. Die Täter drangen auf bislang unbekannte Weise in das Gebäude in der Anna-Birle-Straße ein, durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611 345-0 entgegen.

3. Brand in Wohnung,

Wiesbaden, Rietschelstraße, Montag, 12.05.2025, 08:45 Uhr

(emb)Am Montagmorgen kam es in der Rietschelstraße in Wiesbaden zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus. Im Badezimmer der betroffenen Wohnung kam es vermutlich zu einem technischen Defekt in dessen Folge ein Schrank Feuer fing. Aufmerksame Anwohner hatten daraufhin die Feuerwehr informiert, die den Brand schnell löschen konnte. Es entstand Sachschaden im Wert von rund 3.000 EUR.

4. Motorroller entwendet,

Wiesbaden, Philippsring, Montag, 12.05.2025, 10:30 bis 12:10 Uhr

(emb)Am Montagmittag wurde am Philippsring zwischen 10:30 Uhr und 12:10 Uhr ein Motorroller entwendet. Der Besitzer hatte seinen Roller am Straßenrand abgestellt. Auf unbekannte Art und Weise entwendeten die Täter den Motorroller des Herstellers "Piaggio" und flüchteten unerkannt. Am Fahrzeug waren zuletzt die Versicherungskennzeichen "135-CGE" angebracht. Hinweise zu den Tätern nimmt das 5. Polizeirevier Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 345-2540 entgegen.

5. Präventionshinweis: Vermehrter Fahrzeugdiebstahl, Wiesbaden,

(emb)In der Vergangenheit wurden im Raum Wiesbaden vermehrt Diebstähle von Wertgegenständen aus Fahrzeugen und auch Fahrzeugdiebstähle festgestellt. Daher der Präventionshinweis der Polizei: Ziehen Sie Ihren Zündschlüssel auch bei kurzen Aufenthalten außerhalb des Autos immer ab. Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Fahrzeug immer verschließen bzw. dass Ihr Fahrzeug tatsächlich durch die Funkfernbedienung abgeschlossen wird - beispielsweise indem Sie sich vergewissern, dass sich die Schließknöpfe nach unten bewegt haben, oder indem Sie den Türgriff betätigen. Lassen Sie weder Wertsachen noch Bargeld oder Fahrzeugschlüssel im Auto liegen. Dabei gilt: Auch Verstecken ist sinnlos. Denn erfahrende Diebe kennen jedes Versteck.

