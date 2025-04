Reichenau (ots) - Am Samstagabend ist es in der Strandbadbucht zu einem Schilfbrand gekommen. Gegen kurz nach 21 Uhr rückte die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 13 Mann in die Strandbadbucht aus. Dort entzündete sich das trockene Schilf aus bislang unbekannter Ursache. Trotz sofortiger Löschmaßnahmen der ...

mehr