Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Schilfbrand in der Strandbadbucht - Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und sucht Zeugen (12.04.2025)

Reichenau (ots)

Am Samstagabend ist es in der Strandbadbucht zu einem Schilfbrand gekommen. Gegen kurz nach 21 Uhr rückte die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 13 Mann in die Strandbadbucht aus. Dort entzündete sich das trockene Schilf aus bislang unbekannter Ursache. Trotz sofortiger Löschmaßnahmen der Feuerwehr breitete sich das Feuer auf einer Fläche von insgesamt rund 1.200 Quadratmetern aus.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und bittet Zeugen, die gegen kurz nach 21 Uhr - oder auch schon früher - Verdächtiges im Bereich der Strandbadbucht beobachtet haben sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell