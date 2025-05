POL-WI: Rollerdiebstahl +++ Trickdiebstahl aus Wohnung +++ Zigarettenautomat aufgebrochen +++ Scharfe Schusswaffe festgestellt +++ Widerstand +++ Widerstand nach Ruhestörung +++ Motorraddiebstahl

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Zeuge beobachtet Rollerdiebstahl - Festnahme,

Mainz-Kastel, Philippsring, Mittwoch, 14.05.2025, 02:15 Uhr

(emb)In den frühen Mittwochmorgenstunden verhinderte ein Zeuge einen Rollerdiebstahl. Zwei Jugendliche konnten gegen 02:15 Uhr am Philippsring in Mainz-Kastel beobachtet werden, wie sie versuchten, abgestellte Motorroller zu entwenden. Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei, die unmittelbar zum Tatort fuhr und zwei 16- und 17-jährige Tatverdächtige im Nahbereich festnehmen konnte. Vor Ort konnte ein gestohlener Roller festgestellt werden. Gegen das Duo wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

2. Trickdiebstahl aus Wohnung,

Wiesbaden, Zietenring, Dienstag, 13.05.2025, 08:30 Uhr

(emb)Trickdiebe entwendeten am Dienstvormittag mehrere hundert Euro Bargeld aus einer Wohnung am Zietenring in Wiesbaden. Zwei bislang unbekannten Täter lockten eine Seniorin unter einem Vorwand aus ihrer Wohnung. Während der Abwesenheit verblieb ein Täter in der Wohnung und entwendete Bargeld. Die Täter flüchteten unerkannt. Eine Beschreibung der Täter liegt bislang nicht vor. Die Polizei rät: Lassen Sie keine Personen, egal ob Handwerker oder vermeintliches Behördenpersonal alleine in ihrer Wohnung.

3. Zigarettenautomat aufgebrochen,

Wiesbaden-Nordenstadt, Borsigstraße, Montag, 12.05.2025, 19:30 Uhr bis Dienstag, 13.05.2025, 09:25 Uhr

(emb)In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde ein Zigarettenautomat in der Borsigstraße in Wiesbaden-Nordenstadt aufgebrochen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Wer im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim 4. Polizeirevier Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 345-2440 zu melden.

4. Scharfe Schusswaffe bei Gaststättenkontrolle festgestellt, Mainz-Kostheim, Hochheimer Straße, Dienstag, 13.05.2025, 23:15 Uhr

(emb) Im Zuge einer behördenübergreifenden Gaststättenkontrolle in der Hochheimer Straße in Mainz-Kostheim konnte in einem Nebengebäude eine scharfe Schusswaffe und Munition aufgefunden werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

5. Widerstand nach Festnahme,

Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring, Dienstag, 13.05.2025, 13:27 Uhr

(emb)Die Wiesbadener Polizei konnte am Dienstagmorgen zwei 14- und 17-jährige Tatverdächtige von Diebstählen aus Kraffahrzeugen auf frischer Tat in Wiesbaden-Naurod festnehmen. Im Zuge der Vorbereitung der richterlichen Vorführung versuchte ein 17-jähriger Tatverdächtiger aus dem Dienstgebäude der Polizei im Konrad-Adenauer-Ring zu flüchten. Die Flucht wurde unmittelbar unterbunden, der Jugendliche leistete aktiv Widerstand und beschädigte zudem ein Treppengeländer durch Tritte. Neben den Diebstahlsdelikten muss er sich nun auch wegen Widerstand und Sachbeschädigung verantworten. Die weiteren Ermittlungen zu den Diebstählen aus Fahrzeugen dauern an.

6. Widerstand nach Ruhestörung,

Wiesbaden, Wörthstraße, Mittwoch, 14.05.2025, 00:44 Uhr

(emb)Nach einer vorangegangenen Ruhestörung leistete ein Mann in der Wörthstraße in Wiesbaden Widerstand. Nachdem sich Anwohner in den frühen Morgenstunden des Mittwochs über den Lärm eines 30-jährigen Mannes beschwert hatten, wurde eine Streife des 1. Polizeireviers zum Einsatzort entsandt. Vor Ort zeigte sich der Verursacher direkt aggressiv und folgte nicht den polizeilichen Anweisungen. Lediglich unter Hinzuziehung weiterer Unterstützungskräfte konnte der Mann zu Boden gebracht werden. Nach einer angeordneten Blutentnahme verbrachte er die Nacht im Gewahrsam der Polizei. Ein Beamter wurde bei der Widerstandshandlung leicht verletzt, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Den 30-jährigen Wiesbadener erwartet nun ein Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

7. Motorraddiebstahl aus Tiefgarage,

Wiesbaden, Stanleystraße, Sonntag, 11.05.2025 11:30 Uhr bis Dienstag, 13.05.2025, 21:30 Uhr

(emb)Im Zeitraum von Sonntag bis Dienstagabend entwendeten unbekannte Täter ein Motorrad aus einer Tiefgarage in der Stanleystraße in Wiesbaden. Es handelt sich um ein Motorrad der Marke KTM, Modell 690 SMC R in orange/schwarz. Am Motorrad war zuletzt das Kennzeichen WI-YB 69 angebracht. Hinweise zu den Tätern nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611 345-0 entgegen.

