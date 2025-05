Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Wohnungseinbrecher unterwegs +++ Trickdiebe als Teppichverkäufer ausgegeben +++ Fahrzeugdiebstahl +++ Personenkontrolle führt zu Axtfund

Wiesbaden (ots)

1. Wohnungseinbrecher unterwegs,

Wiesbaden, Otto-Wels-Straße, Goerdelerstraße, Weinfeldstraße Mittwoch, 14.05.2025, 13:10 bis 22:16 Uhr

(emb)Am Mittwoch kam es im Tagesverlauf zu mehreren Einbrüchen im Wiesbadener Stadtgebiet. Gegen 13:10 Uhr ereignete sich ein versuchter Einbruch in der Otto-Wels-Straße. Über das gekippte Terrassenfenster gelang es dem unbekannten Täter zunächst die Wohnung zu betreten. Nachdem er auf einen anwesenden Bewohner aufmerksam wurde, verließ er die Wohnung fluchtartig. Der Täter konnte als ca. 30 Jahre alt, mit dunkler Hautfarbe und grauem Bart beschrieben werden. Er trug eine dunkelgraue Baseballmütze. Gegen 14:05 Uhr drangen zwei unbekannte Täter in eine Wohnung in der Goerdelerstraße ein. Sie durchsuchten das Wohnzimmer und entnahmen Uhren und Schmuck. Nachdem sie durch eine Bewohnerin entdeckt wurden, flüchteten sie über die Terrasse in unbekannte Richtung. Sie wurden als männlich, ca. 1,80 bis 1,90 m groß, mit einem "südländischen" Phänotyp sowie kurzen dunklen Haaren beschrieben. Ein Täter trug eine auffällige Arbeitshose mit einem gelben Streifen an der Seite. Gegen 22:16 Uhr betraten zwei bisher unbekannte Täter das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Weinfeldstraße und beschädigten zunächst die angebrachten Bewegungsmelder. Augenscheinlich fühlten sie sich in der Folge jedoch bei der Tatausführung gestört und flüchteten unerkannt. Die Täter wurden als männliche Jugendliche, ca. 1,70 m groß und "südländischen" Phänotyps beschrieben. Sie waren dunkel gekleidet und trugen schwarze Schlauchschale.

Hinweise auf die Täter nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611 345-0 entgegen.

2. Trickdiebe als Teppichverkäufer ausgegeben,

Mainz-Kostheim, Im Sampel, Montag, 12.05.2025, 18:30 Uhr

(emb)Am Montagabend kam es in der Straße "Im Sampel" in Mainz-Kostheim, gegen 18:30 Uhr, zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil eines Seniors. Über das Telefon vereinbarten die Täter zunächst einen Termin zum Teppichverkauf. Ein unbekannter Täter hatte dann am Montagabend auch mehrere Teppiche dabei. Ferner bot er die Reinigung von Teppichen im gesamten Haus an. Nachdem der Hausbewohner eingewilligt hatte, kam ein weiterer Täter dazu, der vermeintlich anfing, die Teppiche zu reinigen. Während der Senior in ein Gespräch verwickelt wurde, durchwühlte der vermeintliche Teppichreiniger mehrere Zimmer im 1. Obergeschoss. Er entwendete Bargeld von mehreren hundert Euro. Die Täter wurden als männlich, ca. 25 bzw. 45 Jahre alt, "südländischen" Phänotyps und ca. 1,80 m groß beschrieben. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611 345-0 entgegen.

3.Fahrzeugdiebstahl,

Wiesbaden, Kirchenstück, Dienstag, 13.05.2025, 19.30 Uhr bis Mittwoch, 14.05.2025, 09:00 Uhr

(emb)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten unbekannte Täter ein Kraftfahrzeug in Delkenheim. Der Besitzer hatte den weißen Renault Duster zuvor in der Straße "Kirchenstück" abgestellt. Auf unbekannte Weise gelang es den Tätern den Wagen an sich zu bringen und zu entwenden. Zuletzt waren am Fahrzeug die Kennzeichen WI-GR 79 angebracht. Es entstand ein Schaden von mehr als 20.000 EUR. Sollten Sie im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden Sie gebeten, sich unter der Rufnummer 0611 345-0 zu melden.

4. Personenkontrolle führt zu Axtfund,

Wiesbaden, Marktstraße, Mittwoch 14.05.2025, 16:00 Uhr

(emb)Am Mittwochnachmittag fiel ein 20-Jähriger mehreren Passanten auf, nachdem er Drohungen in der Fußgängerzone von sich gab. Durch alarmierte Polizeikräfte konnte er in der Folge in der Marktstraße in Wiesbaden einer Kontrolle unterzogen werden. Im Zuge der Durchsuchung der Person wurde eine kleine Axt aufgefunden. Den Wiesbadener erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.

