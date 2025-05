Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Junge Männer beleidigt und mit Messer bedroht +++ Versuchter Einbruch +++ Diebstahl von Fahrzeugteilen +++ Diebstahl von Reifen und Felgen +++ Verkehrsunfallflucht

Wiesbaden (ots)

1. Junge Männer beleidigt und mit Messer bedroht,

Wiesbaden, Reisinger Anlagen,

Montag, 19.05.2025, 15:22 Uhr

(emb)Zwei Männer wurden am Montagnachmittag in den Reisinger Anlagen beleidigt und mit einem Messer bedroht. Eine 50-Jährige Frau soll die beiden 26- und 18-jährigen afghanischen und türkischen Staatsangehörigen gegen 15:20 Uhr zunächst mit ausländerfeindlichen und volksverhetzenden Parolen betitelt haben. Im Anschluss habe sie sich dem Duo mit einem Messer genähert und Stichbewegungen in deren Richtung durchgeführt. Die wohnsitzlose 50-jährige flüchtete in der Folge Richtung der Adolfsallee mit einem Rollkoffer. Sie konnte noch im Nahbereich durch die alarmierte Polizei festgenommen werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die kriminalpolizeilichen Maßnahmen dauern zurzeit noch an. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0611 345-0 zu melden.

2. Versuchter Einbruch,

Wiesbaden, Dieselstraße, Sonntag, 18.05.2025, 00:01 Uhr bis Montag, 19.05.2025, 07:30 Uhr

(emb)Zwischen Sonntagnacht und Montagmorgen kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Dieselstraße in Wiesbaden. Ein Anwohner nahm in der Nacht von Samstag auf Sonntag Geräusche aus den umliegenden Gebüschen am Gebäude war. Am Montagmorgen, gegen 07:30 Uhr, stellte er dann mehrere Beschädigungen an der Außentür des Kellers fest. Die Holztür wurde dabei schwer beschädigt, hielt den Einbrechern jedoch stand. Wer im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim 4. Polizeirevier Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 345-2440 zu melden.

3. Diebstahl von Fahrzeugteilen,

Wiesbaden, Wörther-See-Straße, Donnerstag, 15.05.2025, 15:00 Uhr bis Freitag, 16.05.2025, 08:30 Uhr (emb)Bereits in der vergangenen Woche kam es zum Diebstahl eines Katalysators in der Wörther-See-Straße in Wiesbaden. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug am Donnerstagnachmittag am Straßenrand geparkt. Im Zeitraum bis Freitag, 08:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter den verbauten Katalysator des Opel Astra und entfernten sich unerkannt. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 345-2540 entgegen.

4. Diebstahl von Reifen und Felgen,

Wiesbaden, Hollerbornstraße, Freitag, 16.05.2025, 18:00 Uhr bis Montag, 19.05.2025, 10:42 Uhr

(emb)Über das Wochenende entwendeten Diebe Sommerreifen und Felgen aus einem Fahrzeug in der Hollerbornstraße in Wiesbaden. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug zuletzt am Freitag, gegen 18:00 Uhr, ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt. Am Montag, gegen 10:40 Uhr, stellte er fest, dass unbekannte Täter die Scheibe eingeschlagen und vier Sommerreifen der Marke "Continental" sowie dazugehörige Felgen des Herstellers "VW" entwendet hatten. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611 345-0 entgegen.

5. Verkehrsunfallflucht

Wiesbaden, Westendstraße, Montag, 19.05.2025, 16:10 Uhr,

(emb)Am Montagnachmittag beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer die Terrasse eines Restaurants und entfernte sich von der Örtlichkeit. Gegen 16:10 Uhr befuhr der Fahrer eines grauen VW Tiguan die Westendstraße in Richtung des Kurt-Schumacher-Rings. Aus unbekannter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Holzterrasse. Anschließend entfernte sich der Fahrer vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Fahrer wird als männlich, etwa 25 Jahre alt, mit kräftigerer Statur und kurzen, braunen Haaren beschrieben. Er trug ein weißes T-Shirt, eine weiße, kurze Hose und weiße Schuhe. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise zum Fahrer nimmt der Regionale Verkehrsdienst unter der Rufnummer 0611 345-0 entgegen.

