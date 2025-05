Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbruch in einen Bürokomplex +++ Kellerverschläge aufgebrochen +++ Diebstahl eines E-Bikes +++ Mann mit Flasche attackiert +++ Brand einer Gartenhütte

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in einen Bürokomplex,

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Freitag, 16.05.2025, 15:00 Uhr bis Sonntag, 18.05.2025, 15:00 Uhr

(emb)Am Wochenende brachen unbekannte Täter in einen Bürokomplex am Kaiser-Friedrich-Ring in Wiesbaden ein. Bereits am Sonntagmittag, gegen 15:00 Uhr, stellte ein Mitarbeiter eine aufgebrochene Tür fest. Die Büroräumlichkeiten waren zuletzt am Freitagnachmittag verschlossen worden. Die Täter durchsuchten mehrere Büroräume und flüchteten anschließend unerkannt. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Über mögliches Diebesgut ist noch nichts bekannt. Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 345-0 zu melden.

2. Kellerverschläge aufgebrochen,

Wiesbaden, Meißener Straße, Freitag, 16.05.2025, 08:00 Uhr bis Sonntag, 18.05.2025, 11:00 Uhr

(emb)Über das Wochenende kam es zu mehreren Einbrüchen in Kellerverschläge. Die unbekannten Täter verschafften sich Zugang zu dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Meißener Straße in Wiesbaden, brachen dort zahlreiche Kellerräume auf und durchwühlten diese. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Das mögliche Diebesgut ist noch nicht bekannt. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen beobachtet hat, wird gebeten, sich beim 4. Polizeirevier Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 345-2440 zu melden.

3. Diebstahl eines E-Bikes

Wiesbaden, Weher Köppel, Freitag, 16.05.2025, 17:00 Uhr bis Sonntag, 18.05.2025, 15:00 Uhr

(emb)Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag wurde in der Straße "Weher Köppel" in Wiesbaden ein E-Bike entwendet. Die unbekannten Täter drangen in die Tiefgarage eines Mehrparteienhauses ein und entwendeten das mit einem Schloss gesicherte Fahrrad. Es handelt sich um ein schwarzes E-Bike der Marke "Gitane e-Verso". Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt das 4. Polizeirevier Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 345-2440 entgegen.

4. Mann mit Flasche attackiert,

Wiesbaden, Wagemannstraße, Samstag, 17.05.2025, 16:52 Uhr

(emb)Am Samstagnachmittag kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung in der Wiesbadener Innenstadt. Nach einer am Samstag, gegen 16:00 Uhr, geschehenen sexuellen Belästigung erkannte ein Zeuge den vermeintlichen Täter gegen 16:52 Uhr in der Wagemannstraße wieder. Dieser soll zuvor eine 12-Jährige unsittlich berührt haben. Der Zeuge alarmierte die Polizei und hielt die Person zunächst fest. Nachdem sich dieser gegen das Festhalten wehrte, unterstützte ein 38-jähriger Wiesbadener den einschreitenden Zeugen. Der 29-jährige Tatverdächtige schlug daraufhin mit einer Flasche nach dem 38-Jährigen und verletzte ihn leicht. Der Tatverdächtige konnte durch die hinzugerufene Polizei festgenommen werden. Ihn erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren.

5. Brand einer Gartenhütte

Wiesbaden, Sauerwiesweg, Sonntag, 18.05.2025, 23:45 Uhr

(emb)Am späten Sonntagabend kam es im Sauerwiesweg zum Brand einer Gartenhütte. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer zeitnah löschen. Die Hütte wurde durch den Brand dennoch vollständig zerstört. Ein angrenzender Carport wurde ebenfalls beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 EUR. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Bislang liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor.

