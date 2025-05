Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: BAB3 - Abschlussmeldung zu Verkehrsunfall - Richtungsfahrbahn Frankfurt wieder frei

BAB 3 - Girod (ots)

Am 06.05.2025, um 08:58 Uhr, verunfallte ein Sattelzug auf der BAB3 Richtungsfahrbahn Frankfurt am Main, Kilometer 92,7. Der Sattelzug kippte um und dessen Ladung (Schotter/Splitt) verteilte sich auf der Fahrbahn. Der 63 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt. Die Richtungsfahrbahn Frankfurt am Main war von ca. 09:00 Uhr bis 15:30 Uhr voll gesperrt und ist mittlerweile wieder freigegeben. Die Umleitungsmaßnahmen werden zurückgebaut, ortskundige Fahrer werden dennoch gebeten den Bereich frühzeitig und weiträumig zu umfahren.

Die Unfallursache ist zum jetzigen Zeitpunkt ungeklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Schadenshöhe dürfte sich im unteren sechsstelligen Bereich befinden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell