POL-PDLD: Falschfahrer auf der A65

Annweiler (ots) - In der Nacht auf den 15.03.2025 wurde der Polizei Landau gegen 01:00 Uhr eine Ruhestörung in der Zweibrücker Straße in Annweiler gemeldet. Zuvor hatte dort ein 42-jähriger Mann mehrfach mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen. Gegenüber den Polizeibeamten zeigte sich der Mann stark alkoholisiert. Ein entsprechender Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,8 Promille. Die Schreckschusswaffe ...

mehr