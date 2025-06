POL-MTK: Anruf falscher Polizeibeamte +++ Betrügerisches Haustürgeschäft +++ Versuchter Einbruch in KiTa +++ Betäubungsmittelfund bei Verkehrskontrolle +++ Polizei stoppt angetrunkenen Verkehrsteilnehmer

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Anruf falscher Polizeibeamte,

Schwalbach am Taunus, Freitag, 13.06.2025, 09:50 - 13:15 Uhr

(tw) Am Freitag kam es in der Zeit von 09:50 Uhr bis 13:15 Uhr in Schwalbach zu einem Betrug durch einen Anruf von falschen Polizeibeamten. In dem Telefonat wurde dem Geschädigten von einer osteuropäischen Einbrecherbande erzählt, welche es auf ihn und seine Wertsachen abgesehen habe. Im Laufe des Gesprächs wurde er aufgefordert seine Wertsachen zur Abholung und sicheren Aufbewahrung einem Polizeibeamten in ziviler Kleidung zu übergeben. Die Übergabe von Bargeld und Schmuck erfolgte an der Wohnungstür. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Beherzigen Sie den Rat der Polizei: Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Anrufer erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass sie ihre Opfer dazu zu bewegen, ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände irgendwo zu deponieren oder an Unbekannte zu übergeben. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

2. Betrügerische Dachdecker in Kelkheim, Kelkheim, Wiesenstraße, Montag, 16.06.2025, 11:00 - 14:30 Uhr

(tw) Am Montag wurden der Polizeistation Kelkheim betrügerisch agierende Dachdecker in der Wiesenstraße gemeldet. Die unbekannten Täter suchten ohne vorherige Kontaktaufnahme die Hausbesitzer auf und boten an, das aus ihrer Sicht baufällige Garagendach zu erneuern. Nach kurzen Arbeiten am Dach, die augenscheinlich nicht den Eindruck fachmännischer Arbeit erweckten, forderten die Betrüger stolze 12.000,00 EUR in Bar. Von den Arbeitern eingeschüchtert wurde eine Summe von 3.500,00 EUR von den Hauseigentümern übergeben. Anschließend informierten die Geschädigten die Polizei. Die Polizei fahndet nach insgesamt drei Tätern und einem Handwerkerfahrzeug. Eine Person sei klein und von schmaler Statur gewesen. Sie habe kurzes, dunkles Haar und wurde auf ca. 35 Jahre geschätzt. Ein weiterer Arbeiter wurde als schmächtig und ungefähr 25-30 Jahre mit dunklen Haaren und Oberlippenbart beschrieben. Der dritte Täter wurde als kräftig, dunkelhaarig und ca. 30 Jahre alt beschrieben. Das gesuchte Fahrzeug soll ein Kastenwagen bestückt mit einem auswärtigen deutschen Kennzeichen gewesen sein. Haustürgeschäfte bergen oft verschiedene Risiken. Vermeintliche Schnäppchen locken potentielle Kundinnen und Kunden, die im Nachhinein feststellen müssen, dass die versprochenen Arbeiten nicht fachgerecht oder gar nicht ausgeführt wurden und wenn, dann zu einem viel höheren Preis als vereinbart. Prüfen Sie das Unternehmen gründlich, bevor Sie die Arbeit in Auftrag geben. Holen Sie mehrere Angebote ein, halten Sie alle Vereinbarungen vertraglich fest und lassen Sie sich vor allem nicht unter Druck setzen! Wer bei Ihnen klingelt und Arbeiten anbietet, die nur sofort und gegen direkte Barzahlung ausgeführt werden können, führt selten Gutes im Schilde. Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei, insbesondere wenn Sie an der Haustür gezwungen werden, eine viel zu hohe Rechnung direkt zu bezahlen! Sollten Sie Hinweise zu den Betrügern geben können oder womöglich selbst Opfer eines ähnlichen Vorfalls geworden sein, so wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der (06196) 20 73 0 oder an ihre örtlich zuständige Dienststelle.

3. Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte, Bad Soden am Taunus, Am Hübenbusch, Freitag, 13.06.2025, 16:30 Uhr bis Montag, 16.06.2025, 07:00 Uhr

(tw) Im Tatzeitraum Freitag, 13.06.2025, 16:30 Uhr bis Montag, 16.06.2025, 07:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte in Bad Soden, "Am Hübenbusch" einzubrechen. An der Gebäuderückseite wurde an einer dort befindlichen Zugangstür gewaltsam gehebelt. Aus bislang ungeklärter Ursache brachen die Täter ihren Versuch unverrichteter Dinge ab und entfernten sich unerkannt. Es entstand Sachschaden an der Tür der Kindertagesstätte in Höhe von geschätzten 500,00 EUR. Sollten Sie im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Nahbereich gemacht haben, so wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der (06196) 20 73 0.

4. Pkw Führer unter Betäubungsmitteleinfluss aus dem Verkehr gezogen, Eschborn, Sossenheimer Straße, Montag, 16.06.2025, 01:20 Uhr

(tw) In der Nacht zu Montag führten Polizeibeamte der Polizeistation Eschborn eine stationäre Verkehrskontrollstelle in der Sossenheimer Straße durch. Um 01:20 Uhr stoppten diese einen mit einem 35-Jährigen aus Neumark besetzten VW Golf. In der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten deutliche Anzeichen eines vorherigen Drogenkonsums fest. Ein durchgeführter Urintest bestätigte die Annahme, so dass der Fahrer zur Durchführung einer Blutentnahme zur Dienststelle verbracht wurde. Nebenbei konnten bei der Person selbst, wie auch im Fahrzeug diverse Betäubungsmittel unterschiedlicher Art aufgefunden und sichergestellt werden. Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie dem Besitz und Erwerb von Betäubungsmitteln wurden eingeleitet.

5. Polizei stoppt angetrunkenen Verkehrsteilnehmer Hofheim am Taunus, Casteller Straße, Dienstag, 17.06.2025, 02:30 Uhr

(tw) Am frühen Dienstagmorgen hielten Polizeibeamte der Polizeistation Hofheim gegen 02:30 Uhr einen verhaltensauffälligen Fahrer eines E-Scooters im Bereich der Casteller Straße in Diedenbergen an. Unmittelbar zu Beginn der Verkehrskontrolle nahmen die Beamten deutlichen Geruch von Alkohol und Marihuana wahr. Durchgeführte Tests bestätigten den Verdacht. Der 18-jährige Hofheimer wurde anschließend zur Durchführung einer Blutentnahme zur Dienststelle verbracht. Der Heranwachsende muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

