PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Polizeibeamte bei Widerstand beleidigt +++ Versuchter Einbruch in Praxis +++ Straßenschilder beschmiert +++ Anzeigenerstatterin fährt berauscht zur Polizeistation

Hofheim (ots)

1. Betrunkener leistet Widerstand,

Hofheim am Taunus, Wiesbadener Straße, Mittwoch, 18.06.2025, 17:30 Uhr

(tw) Im Rahmen einer Personenkontrolle kam es am Mittwochnachmittag in Wallau zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte. Zeugen meldeten gegen 17:30 Uhr zwei alkoholisierte männliche Personen, welche im Bereich der Wiesbadener Straße einen Zaun beschädigt haben sollen. Bei der Personalienfeststellung der Täter versuchte ein 39-Jähriger aus Hofheim zu flüchten und musste im Zuge dessen durch die Streife festgenommen werden. Er musste aufgrund seines aggressiven Verhaltens im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen ins Gewahrsam genommen werden.

2. Eingangstür hält Einbruchsversuch stand, Kelkheim, Breslauer Straße, Donnerstag, 05.06.2025 bis Donnerstag, 19.06.2025

(tw) Einbrecher versuchten zwischen Donnerstag, 05.06.2025 und Donnerstag, 19.06.2025 in eine Kelkheimer Praxis in der Breslauer Straße einzudringen. Die Eingangstür sowie ein rückwärtig gelegenes Fenster hielten diversen Hebelversuchen der Täter stand, so dass diese unverrichteter Dinge die Flucht ergreifen mussten. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der (06196) 20 79-0 zu melden.

3. Straßenschilder beschmiert,

Eschborn, Steinbacher Straße, Donnerstag, 19.06.2025

(tw) In Niederhöchstadt wurden am Donnerstagmorgen im Bereich der Steinbacher Straße mehrere Schmierereien an Straßenschildern festgestellt. Hier wurde jeweils ein Davidstern in kompromittierender Weise auf das jeweilige Schild gemalt. Durch die Polizeibeamten konnten die volksverhetzenden Schmierereien restlos entfernt werden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der (06196) 20 73-0 um Zeugenhinweise.

4. Anzeigenerstatterin fährt berauscht zur Polizeistation, Kelkheim, Fischbacher Straße, Mittwoch, 18.06.2025, 12:30 Uhr

(tw) Eine 32-Jährige erschien am Mittwochmittag auf der Polizeistation in Kelkheim um dort eine Anzeige zu erstatten. Den Beamten fiel hierbei recht schnell auf, dass die aus Bad Soden stammende Anzeigenerstatterin augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Da diese mit dem eigenen Pkw vorgefahren war, muss sie sich nun wegen Trunkenheit am Steuer verantworten. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

5. Verkehrsunfallflucht,

Hofheim am Taunus, Martin-Luther-Straße, Freitag, 13.06.2025, 18:00 Uhr bis Montag, 16.06.2025, 06:45 Uhr

(tw) Im Zeitraum von Freitag, 18:00 Uhr bis Montag, 06:45 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in Langenhain. Ein weißer VW Tiguan parkte vorschriftsmäßig am Straßenrand der Martin-Luther-Straße. Am Montagmorgen fand der Eigentümer sein Fahrzeug beschädigt vor, vom Unfallverursacher fehlt jede Spur. Der Sachschaden beläuft sich auf eine Summe im unteren vierstelligen Bereich. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer (06192) 20 79-0 zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell