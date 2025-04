Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Einbruch in Firmengebäude - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

In Blankenloch verschafften sich Einbrecher am Sonntagmorgen gegen 02:50 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zutritt in die Räumlichkeiten eines Pizza-Lieferdienstes in der Von-Behring-Straße.

Auf ihrer Suche nach Beute nahmen die Diebe unter anderem Bargeld sowie die Fahrzeugschlüssel eines schwarzen Mercedes-Benz SUV an sich. Anschließend entwendeten die unbekannten Täter den neben der Firma geparkten Mercedes und fuhren in zunächst unbekannte Richtung. Das gestohlene Fahrzeug wurde am Montagmorgen abgestellt im Waldgebiet zwischen Blankenloch und Büchig wieder aufgefunden. Die Ermittlungen zum Einbruch und zu den Tätern wurden von der Kriminalpolizei übernommen.

Die Höhe des entstandenen Diebstahl- sowie Sachschadens ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem abgestellten schwarzen Mercedes im Wald geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

