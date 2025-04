Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Durlach - Polizei sucht Zeugen

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am vergangenen Sonntag zwischen 05:15 Uhr und 15:40 Uhr offenbar unbemerkt Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Memeler Straße in Karlsruhe-Durlach. Über eine aufgehebelte Terrassentür gelangten sie in das Innere einer Erdgeschosswohnung und durchwühlten in verschiedenen Räumen die Schränke und Schubladen. Die Höhe des Diebstahlsschadens ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

