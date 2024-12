Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher erwischt - Kleinkraftrad gestohlen - Taschendiebe

Hemer (ots)

Ein 58-jähriger Zeuge hat am Montagmorgen einen Einbrecher in einem ehemaligen Hotel an der Hönnetalstraße erwischt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Räume werden derzeit umgebaut. Kurz vor 6 Uhr wurde der Zeuge wach, weil er Schritte hörte. Im Flur traf er auf den vermummten Einbrecher, der einen Schraubendreher in der Hand hielt. Der 41-jährige bestreitet den Einbruch. Er habe nur nach einem Schlafplatz gesucht. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizeibeamten einen Fahrzeugschein. Den habe er auf der Straße gefunden, erklärte der 41-Jährige. Die Polizeibeamten stellten fest, dass in den besagten Pkw eingebrochen wurde.

Zwischen Mittwoch vergangener Woche und Montagmorgen wurde an der Urbecker Straße ein Kleinkraftrad gestohlen.

Unbekannte haben zwischen Mittwoch und Samstag vergangener Woche versucht, in der Woestestraße vier Haustüren aufzubrechen. Die Polizei dokumentierte die Hebelmarken an den Eingängen.

Am Montag wurde eine 73-jährige Frau beim Einkaufen in einem Drogeriemarkt an der Elsa-Brandström-Straße bestohlen. Gegen 11.15 Uhr bemerkte sie, dass ihre Geldbörse entwendet wurde, und machte sich direkt auf den Weg zur Polizeiwache. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben! Wertsachen sollten möglichst dicht am Körper aufbewahrt werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell