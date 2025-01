Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in einem Mehrfamilienhaus nahe Garz

Bergen auf Rügen (ots)

Am 24.01.2025, kurz vor Mitternacht, wurde die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen über den Brand eines Mehrfamilienhauses in der Nähe vor Garz informiert. Durch die eingesetzten Beamten des Polizeihauptrevieres Bergen wurde am Einsatzort starke Rauchentwicklung aus dem Haupteingang wahrgenommen. Die 102 Kameraden der elf eingesetzten Feuerwehren begannen umgehend mit den Löscharbeiten. Insgesamt mussten 22 Bewohner des Mehrfamilienhaues evakuiert werden. Von ihnen wurde niemand verletzt. Am Gebäude entstand ein Schaden von ca. 500.000EUR, es ist derzeit unbewohnbar. Die Anwohner wurden in Notunterkünften untergebracht. Bei den Löscharbeiten wurde ein Kamerad der Feuerwehr leicht verletzt. Neben den Feuerwehren waren zwei Notarztwagen, zwei Funkstreifenwagen des Polizeihauptreviers Bergen und mehrere Rettungswagen im Einsatz. Die Kriminalpolizei Stralsund hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Auftrag Matthias Paa Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell