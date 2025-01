POL-OL: Exhibitionist an Bushaltestelle in Oldenburg

Oldenburg (ots) - Am gestrigen Dienstag drangen Unbekannte in eine Doppelhaushälfte ein, die Polizei sucht Zeugen der Tat. Eine Doppelhaushälfte im Osterkampsweg war am gestrigen Dienstag, in der Zeit von 11:30 - 18:30 Uhr, das Ziel von bisher unbekannten Tätern. Nach dem Aufhebeln einer Terassentür durchsuchten diese die Räumlichkeiten und konnten mit Schmuck und einem Laptop als Beute entkommen. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0441 - ...

