POL-OL: Ermittlungen nach Einbruch

Oldenburg (ots) - In der vergangenen Nacht kam es in Oldenburg zu zwei Fahrzeugaufbrüchen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise von Zeugen. Im ersten Fall wurde in der Straße "An der Großen Wisch" ein Suzuki aufgebrochen. Unbekannte Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten ein Ladegerät aus dem Innenraum. Ein weiterer Einbruch ...

