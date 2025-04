POL-OG: Schwanau - Verkehrsunfall

Baden-Baden (ots) - Am Sonntagnachmittag gegen 16:30 Uhr ereignete sich an einer Ampelanlage der Lange Straße in Fahrtrichtung Michaelstunnel ein Auffahrunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Aufgrund einer roten Lichtzeichenanlage kam eine 74-jährige Ford-Fahrerin an der Kreuzung zur Eisenbahnstraße zum Stehen. Ein dahinterfahrender Pkw-Lenker ...

