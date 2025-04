Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, L75 - Aufgefahren

Kehl (ots)

Ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag. Der mutmaßliche Unfallverursacher übersah gegen 13:50 Uhr auf der L75 zwischen Marlen und Sundheim einen verkehrsbedingt stehenden Lkw, der links in die Riedhöfe abbiegen wollte, und kollidierte mit diesem. Der 25-jährige VW-Fahrer verletzte sich hierbei leicht und wurde zur weiteren Untersuchung in eine umliegende Klinik verbracht. Der nicht mehr fahrbereite VW musste abgeschleppt werden.

