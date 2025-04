Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Beim Klettern abgestürzt

Baden-Baden (ots)

Am Montagmittag kam es am Battertfelsen zu einem Kletterunfall. Ein 68-jähriger Mann verlor gegen 13:00 Uhr den Halt und stürzte rund zehn Meter in die Tiefe, bis ein Kletterpartner durch Betätigen der Sicherung den Aufprall auf dem Boden verhindern konnte. Hierbei prallte der Mann gegen eine Felswand und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Verunglückte wurde vor Ort durch Einsatzkräfte der Bergwacht sowie des Rettungsdienstes erstversorgt und anschließend durch einen Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

/lu

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell