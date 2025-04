Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Auffahrunfall an Ampelanlage, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 16:30 Uhr ereignete sich an einer Ampelanlage der Lange Straße in Fahrtrichtung Michaelstunnel ein Auffahrunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Aufgrund einer roten Lichtzeichenanlage kam eine 74-jährige Ford-Fahrerin an der Kreuzung zur Eisenbahnstraße zum Stehen. Ein dahinterfahrender Pkw-Lenker soll dabei den Bremsvorgang nicht rechtzeitig erkannt haben, sodass er dem Ford auffuhr. Die Frau erlitt hierbei leichte Verletzungen und es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich in der Folge unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Unfallverursacher oder zu dem unfallflüchtigen Wagen geben können, werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Rufnummer 07221 680-0 in Verbindung setzen.

